Metrô fecha 11 estações após queda de muro sob trilhos no Engenho da Rainha

Rio - A circulação da Linha 2 do MetrôRio, na Zona Norte, foi afetada na manhã desta quarta-feira (9), após um muro desabar em cima dos trilhos na altura do Engenho da Rainha, na mesma região, devido a um reparo emergencial na rede de água. Ao todo, 11 estações foram fechadas por mais de quatro horas, provocando transtornos entre milhares de passageiros.

Segundo a concessionária, os trens estão circulando provisoriamente entre Maria da Graça e Botafogo. As estações Pavuna, Engenheiro Rubens Paiva, Acari/Fazenda Botafogo, Coelho Neto, Colégio, Irajá, Vicente de Carvalho, Thomaz Coelho, Engenho da Rainha, Inhaúma e Del Castilho seguem sem funcionamento neste momento. Ainda não há previsão de retorno.



O muro divide a linha férrea da Avenida Martin Luther King Júnior, que tem uma faixa interditada. De acordo com o Centro de Operações Rio, para quem segue no sentido Del Castilho, trânsito está com retenções de Irajá até Inhaúma. No sentido Baixada, lentidão segue na altura do Engenho da Rainha e de Irajá. Agentes da Guarda Municipal e da Águas do Rio atuam no local.

Nas redes sociais, usuários do MetrôRio comentaram sobre os transtornos. Em imagens é possível ver estações lotadas em meio ao tumulto.

"Acabei de pagar R$12 de uber pra chegar no metrô. Cheguei e me deparo com essa situação. E agora? Meu dinheiro foi pro ralo porque não tem metrô. Como que eu chego no trabalho? Muita incompetência!", reclamou uma passageira.

"O carioca acorda 5h da manhã já sendo humilhado pelo MetrôRio. A passagem é a mais cara do Brasil, o serviço é o pior da América Latina", disse outro.



"Como se não bastasse as estações sujas, escadas rolantes paradas, manutenção que dura dias e dias, mais essa agora", afirmou mais um.

Conserto e falta d'água

Em nota, a Águas do Rio informou que as suas equipes estavam atuando na Avenida Martin Luther King Júnior, no Engenho da Rainha, em um reparo emergencial de um vazamento em uma tubulação de grande porte, que teve início na tarde de terça (8), quando houve a queda de um muro do metrô.

No momento, os funcionários da empresa seguem trabalhando tanto na remoção dos escombros que atingiu os trilhos, quanto no conserto do vazamento. A retirada dos destroços do muro está sendo realizado em conjunto com equipes da MetrôRio. Ao final dessa etapa, a estrutura será reerguida no local.



Sobre a obra na tubulação, por conta do incidente, a previsão é que seja concluída nesta quinta-feira (10). O abastecimento de água está temporariamente reduzido nos seguintes bairros: Engenho da Rainha, São Francisco Xavier, Mangueira, Triagem, Maria da Graça, Inhaúma, Del Castilho, Jacaré, Jacarezinho e Rocha.



Após a conclusão, o retorno do abastecimento nessas regiões entrará em processo de normalização gradativa e a concessionária orienta os clientes a fazerem o uso da água para atividades prioritárias.

Reforço nos transportes

Para atender a demanda de passageiros, a SuperVia, concessionária responsável pelo sistema ferroviário, informou que disponibilizou trens extras no ramal Belford Roxo para atender aqueles que embarcam na Pavuna.

Já o Rio Ônibus disse que seis linhas que fazem ponto final em frente à estação Del Castilho do Metrô foram provisoriamente estendidas até Maria da Graça:



610 - Del Castilho x Tanque

611 - Del Castilho x Camorim

613 - Del Castilho x Vargem Grande

614 - Del Castilho x Alvorada

616 - Del Castilho x Fundão

913 - Del Castilho x Fundão