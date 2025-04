Grávida tem braço amputado e dá à luz após acidente que matou 11

Minas Gerais - Um grave acidente ocorrido na madrugada de terça-feira (8), na rodovia MG-223, em Araguari, no Triângulo Mineiro, terminou com 11 mortos e dezenas de feridos. Entre os sobreviventes está uma gestante, que entrou em trabalho de parto logo após o acidente e teve o braço amputado devido à gravidade dos ferimentos.

A mulher estava grávida de 8 meses. A bebê nasceu com 1,4 kg e o quadro é estável. Ela permanece internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) e respira com a ajuda de aparelhos.

Após passar por avaliação médica, a mãe da criança teve o braço amputado em razão dos graves ferimentos no acidente. Os nomes não foram divulgados a pedido da família.

O ônibus envolvido no acidente havia saído de Anápolis (GO) às 20h30 da noite anterior com destino a São Paulo (SP), transportando 53 passageiros e o motorista.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o condutor do veículo teria perdido o controle do ônibus, que capotou e o ônibus ficou tombado. Ele não se feriu.

No momento do acidente, algumas pessoas foram arremessadas do veículo, enquanto outras ficaram presas às ferragens.

Pelo menos 11 pessoas morreram na tragédia, entre elas duas crianças. Os feridos foram encaminhados para diferentes unidades de saúde, como o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araguari e outros hospitais da região. Do total de feridos, 18 tiveram ferimentos leves e recusaram atendimento.

A empresa responsável pelo veículo, a Real Expresso, lamentou o acidente e informou que equipes especializadas estão prestando apoio aos sobreviventes e familiares das vítimas.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), passageiros e o motorista foram ouvidos durante a terça na delegacia de plantão. O condutor não foi preso devido à ausência de elementos e pelo fato de ter prestado socorro às vítimas.



A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que o ônibus estava com a documentação e os cadastros regulares para o transporte interestadual de passageiros. Uma investigação foi aberta.