Eliminado do 'BBB 25', João Gabriel relembra treta com Aline

João Gabriel esteve no Mais Você para o Café com o Eliminado nesta quarta-feira, 9, após sua eliminação no BBB 25. Questionado pela apresentadora Ana Maria Braga, ele falou sobre a relação com o irmão João Pedro, além de alguns "inimigos" do reality como Aline, Vinícius e Diego Hypolito.





O peão relembrou suas discussões com Aline durante o programa. Perguntado por Ana Maria, ele afirmou que se sentia desestabilizado: "O jogo pede, põe a gente nessa posição de discutir. Como sou uma pessoa explosiva, fico mal".





"Fico nervoso. Não gosto nem de ficar vendo", disse também. Entretanto, ele defendeu seu lado: "Eu estava na minha vez de falar, e ela não deixou eu falar. Eu já estava pilhado com as coisas e foi juntando."





Durante o programa, João Gabriel negou os boatos de que estaria namorando e explicou o "romance" vivido com Thamiris no BBB. O peão falou sobre um interesse amoroso que possuía do lado de fora da casa e, sem dar detalhes, mandou um "beijo" para ela.





Ele colocou Renata, Maike e o irmão João Pedro como candidatos ao pódio do programa, em terceiro, segundo e primeiro lugares, respectivamente. Já no "pódio do desamor", o gêmeo explicou que gostaria que Vitória, Guilherme e Diego fossem eliminados.





"Acho Diego um cara planta ali dentro. Para mim, ele corre dos embates", concluiu.





O ex-brother falou da relação próxima com o irmão João Pedro: "A gente tem essas discussões, mas nosso amor é maior que isso. Nossa sintonia é muito boa, nossa sinergia. Dá para perceber", contou.





