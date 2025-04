Brasil conquista vitória histórica sobre os EUA no futebol feminino

“Um dia histórico”. Foi desta forma que o técnico Arthur Elias qualificou a vitória de 2 a 1 do Brasil sobre os Estados Unidos em partida amistosa disputada na madrugada desta quarta-feira (9) no estádio PayPal Park, em San Jose. Este foi o primeiro triunfo da história da seleção feminina sobre as atuais líderes do ranking de seleções da Fifa em território norte-americano.

“Fizemos mais um dia histórico para a seleção brasileira, com uma vitória aqui, no território americano, contra uma seleção muito vitoriosa, com uma mentalidade forte e com muitas opções de jogadoras extremamente qualificadas. Estou muito, muito satisfeito, pois a equipe foi consistente e merecedora de um resultado histórico e muito difícil de acontecer”, declarou o comandante do time brasileiro.

O jogo

Apesar de garantir a vitória após o apito final, a seleção brasileira ficou em desvantagem no marcador com menos de um minuto de bola rolando. Com 35 segundos, Catarina Macario aproveitou falha da goleira Natascha para chutar para o fundo do gol.

Porém, ainda no primeiro tempo, aos 23 minutos, a camisa 10 Kerolin recebeu na ponta direita, avançou com liberdade e bateu cruzado para deixar tudo igual. A partir daí tanto Brasil como Estados Unidos partiram em busca da vitória, deixando o confronto aberto.

Na etapa final a seleção brasileira mostrou mais eficiência para ficar com a vitória final. Já aos 49 minutos, o Brasil aproveitou o ímpeto ofensivo das norte-americanas para encaixar rápido contra-ataque que culminou em passe de Luany para Amanda Gutierres, que teve apenas o trabalho de escorar para o fundo do gol.

Próximo compromisso

Após a vitória sobre os Estados Unidos a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o próximo compromisso da seleção feminina. O Brasil medirá forças com a França no dia 27 de junho em Grenoble. O jogo faz parte da preparação da equipe para a disputa da Copa América, que será disputada no Equador entre os dias 12 de julho e 2 agosto.

“O amistoso [com a França] fechará a preparação para a Copa América, que terá enfrentamentos diferentes na maneira de jogar das seleções. Mas quando enfrentamos seleções de alto nível, nos preparamos para qualquer cenário”, declarou o técnico Arthur Elias.