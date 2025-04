Governo federal libera verba para reconstrução de Petrópolis

O ministro da pasta, Waldez Góes disse que os repasses às cidades atingidas podem chegar a R$ 10 milhões. Ele lembrou a aprovação do plano para Angra dos Reis de ajuda humanitária no valor de R$ 4 milhões na última terça-feira (8).

“Ainda tem um terceiro plano para a reconstrução do cemitério, e também outros planos de reconstrução que somados, devem chegar em torno de R$ 10 milhões para Petrópolis, junto com os planos que ainda vamos aprovar para Angra dos Reis”, disse.

O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes agradeceu o esforço do governo federal em dar assistência rápida à população.

“Essa é a recomendação do presidente Lula: atuar dando assistência à população, em parceria com os prefeitos. A gente trabalhou antes do evento, durante o evento e no pós-evento para diminuir o sofrimento da população”, avaliou Góes.