Preta Gil segue internada em SP e ainda planeja tratamento nos EUA, mas sem data definida

Preta Gil continua internada em São Paulo, no hospital Sírio Libanês, desde o domingo, 6, quando foi transferida do Rio de Janeiro. A cantora realizaria um tratamento para o câncer nos Estados Unidos que foi adiado por conta da internação; não há data para um novo início dos tratamentos.

Segundo um boletim divulgado pelo hospital, o estado de saúde de Preta é estável. Ela é cuidada por uma equipe multidisciplinar no local. A instituição afirma que "não há previsão de alta no momento".

Preta Gil está sendo acompanhada pelas equipes médicas lideradas por Roberto Kalil Filho, Roberta Saretta, Fernanda Caparelli e Frederico Teixeira.

Ela, que trata um câncer colorretal desde o início de 2023, preferiu continuar a internação no hospital da capital paulista que acompanha seu caso.

Flora Gil, madrasta de Preta, tranquilizou alguns seguidores no período da transferência: "Preta está bem e sempre rodeada dos amigos que a acompanham nas internações e da família". Ela foi internada em 1º de abril, no Rio, para a realização de alguns exames.

A assessoria confirmou a informação. Por ser uma paciente oncológica, Preta necessita de um ambiente hospitalar para a realização de exames de rotina. Confira mais aqui.

Gilberto Gil visita Preta no hospital

A filha de Gilberto Gil recebeu uma visita do cantor no hospital paulistano. Nas redes sociais, a irmã Bela Gil registrou um momento entre os dois. "Amor, amor", escreveu ela.

Entenda o caso

A cantora lida com um câncer de intestino desde 2023. Entre os sintomas que a fizeram suspeitar de um problema de saúde estavam uma intensa constipação intestinal e fezes achatadas, com muco e sangue.

À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. A artista também passou por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Após o tratamento primário, entrou em uma fase sem manifestação da doença, comumente chamada de "remissão", segundo médicos ouvidos pelo Estadão. Em outras palavras, o câncer não era mais detectável por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue.

Recentemente, Preta realizou uma cirurgia para a retirada de tumores e precisará utilizar uma bolsa de colostomia definitiva. A bolsa coleta fezes ou urina em uma espécie de saco externo ao corpo a partir de uma abertura feita na cavidade abdominal.

Desde março, a cantora relatou uma nova dificuldade: o esgotamento de tratamentos que possam ajudar na remissão da doença dentro do Brasil. Ela explicou, durante uma passagem pelo Domingão com Huck, que iria aos Estados Unidos com o objetivo de tentar novos métodos de tratamento.