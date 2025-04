Operação mira quadrilha que lavou R$ 6 bilhões em um ano para facções

Rio - A Polícia Civil realiza, nesta quinta-feira (10), uma operação contra o núcleo financeiro da facção Comando Vermelho (CV), que movimentou aproximadamente R$ 6 bilhões em um ano. O valor representa o maior pedido de bloqueio patrimonial da história do Rio. De acordo com a investigação, o grupo tem ramificações no estado paulista, com ligação direta com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Ao todo, os agentes buscam cumprir 46 mandados de busca e apreensão tanto na capital fluminense, quanto em municípios do estado de São Paulo. No Rio, as equipes atuam especialmente no Morro do Fallet, na Zona Norte. Na comunidade, duas escolas estaduais foram impactadas. Enquanto no Morro do Fogueteiro, outras duas estão fechadas.

O grupo atuava no esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Para isso, eles usam uma rede estruturada que inclui bancos digitais, fintechs, intermediadoras de pagamento ilegais, empresas de fachada e plataformas contábeis, tudo sem autorização do Banco Central.



O objetivo é combater financeiramente o crime organizado, atingindo sua base logística, e cortar o dinheiro que é usado para compra de armas e drogas. Esses recursos também financiam as disputas por expansão territorial em comunidades da Zona Oeste do Rio.

A ação faz parte da "Operação Contenção" e é realizada pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento-Geral de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD) e da Polícia Civil de São Paulo.



A operação visa ainda combater o avanço territorial do Comando Vermelho na Zona Oeste do Rio. O principal objetivo é desarticular a estrutura financeira, logística e operacional da organização criminosa, além de prender traficantes que atuam na região.