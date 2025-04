Foto mostra raio atingindo Cristo Redentor durante temporal no Rio

Rio - As fortes chuvas com raios, trovões e rajadas de vento chamaram a atenção de moradores do estado na noite desta quarta-feira (9). Em um dos registros, feito pelo fotógrafo, Paulo Lima, 42 anos, é possível ver o exato momento em que um raio atinge o Cristo Redentor. A imagem reúne ainda outro ponto turístico, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói (Mac). Para esta quinta-feira (10), a previsão é de pancadas isoladas a qualquer momento, principalmente à tarde.



Em relato ao Meia Hora, o fotógrafo revelou como foi flagrar o fenômeno. "Eu fiquei tentando flagrar algum relâmpago com a câmera do drone. Achei que, no máximo, conseguiria pegar o clarão das nuvens. Coloquei a câmera em modo manual, deixei o drone parado e comecei a registrar. Quando já pensava trazê-lo de volta, com receio da chuva se aproximar, consegui fazer essa foto, que pra mim, foi um dos registros mais incríveis que já fiz", disse Paulo.

Fotógrafo há 10 anos, o morador de Niterói explica que sempre foi fascinado por raios. "Desde pequeno, esse fenômeno me encanta, embora também eu encare com respeito e um certo receio. E costumo voar com meu drone em Niterói, especialmente na região da Boa Viagem. Essa composição entre o MAC e o Cristo Redentor já é algo que estou acostumado a capturar, mas ainda não havia conseguido registrar essa cena com raios", relatou.



Ainda na noite de quarta (9), moradores do bairro Água Santa, na Zona Norte, também registraram clarões no céu.

Na Zona Oeste, a ventania provocou queda de uma árvore no Elevado Presidente Itamar Franco, no Joá. No Recreio dos Bandeirantes, na mesma região, um outdoor tombou na Avenida Miguel Antônio Fernandes.



De acordo com o Sistema Alerta Rio, entre 20h e 20h15, os locais com chuva muito forte foram no Vidigal (17,2 mm) e na Barra/Barrinha (14,2 mm), seguido da Rocinha (10,8 mm) e em Santa Cruz (9,4 mm).



Já a chuva moderada ocorreu em Copacabana (5,8 mm), no Alto da Boa Vista (5,6 mm), no Jardim Botânico (5 mm), em Piedade (3,8 mm), em Campo Grande (3,6 mm), na Tijuca/Muda (2,6 mm), no Grajaú (2,2 mm) e na Av. Brasil/Mendanha (1,6 mm).



Os fortes ventos foram registrados entre 19h e 20h na estação Marambaia, com velocidade de 67 km/h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).



Segundo o Centro de Operações Rio, nesta quinta (10), a cidade permanece em Estágio 1 — o primeiro nível em uma escala de cinco —, o que significa que, até o momento, não há impactos relevantes na rotina da população.



Confira a previsão



Nesta quinta-feira (10), os ventos estarão moderados a ocasionalmente fortes e as temperaturas com máxima prevista de 30°C. De acordo com a Defesa Civil, há também risco moderado de deslizamentos para todas as regiões do estado, com possibilidade de atingir risco alto nas regiões Sul, Serrana, Costa Verde, Metropolitana e Baixada Fluminense.



Na sexta-feira (11), ventos úmidos do oceano manterão a nebulosidade variada e a previsão é de chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento. Os ventos estarão fracos a moderados. As temperaturas máxima prevista é de 28ºC e mínima de 18ºC.

No sábado (12), ainda em função da disponibilidade de umidade, a previsão para a cidade do Rio é de céu nublado a parcialmente nublado e chuva fraca, isolada, a qualquer momento. Os ventos estarão fracos a moderados. As temperaturas máxima prevista é de 30ºC e mínima de 17ºC.



No domingo (13), a previsão é de nebulosidade variada e sem previsão de chuva na cidade do Rio. Na segunda-feira (14), a passagem de uma frente fria pelo litoral deixará a nebulosidade variada e poderá ocasionar pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite. Nos dois dias, as temperaturas serão de 30ºC, com mínima de 16ºC.