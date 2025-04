Briga de irmãos por causa vaso entupido acaba com um baleado

Uma mulher, de 68 anos, atirou no irmão, de 69 anos, nesta quarta-feira (9), após uma discussão motivada por um vaso sanitário entupido com fezes, no bairro Santo Antônio, na região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG). O disparo atingiu o braço do homem, que reagiu acertando a irmã na cabeça com um pedaço de madeira.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 17h15, após vizinhos ouvirem diversos disparos e gritos de socorro. O idoso, que recebeu os agentes com uma arma na mão, alertou os policiais para terem cuidado com a irmã. Ele disse que ela poderia pegar mais armas no quarto e a descreveu como "perigosa". As informações são do jornal "O Tempo".

No quarto da idosa, foram encontrados outro revólver calibre 38 e um rifle calibre 22. Durante a ação, a mulher permaneceu desacordada, com hematomas e sangramentos devido à pancada na cabeça.

O homem relatou que a confusão começou quando ele chegou em casa e, por volta das 16h30, usou o banheiro, que estava com a descarga quebrada. Sem saber o que fazer, deixou o vaso entupido e foi deitar. Em seguida, a irmã teria ido ao sanitário, visto as fezes "boiando" e começado a xingá-lo.

Quando o irmão pediu para que ela se retirasse, ela foi até seu quarto, retornou com um revólver 38 e começou a atirar. Um dos disparos acertou o braço do idoso, que, na tentativa de reagir, pegou um pedaço de madeira e atingiu a cabeça da irmã. Ainda de acordo com ele, mesmo caída, a mulher atirou mais duas vezes e teria afirmado que "só não atiraria mais porque a bala acabou". Os irmãos têm um histórico de registros policiais por ameaça, calúnia, agressão e vias de fato.

O boletim de ocorrência aponta que a versão da mulher não pôde ser compreendida, já que ela se mostrava confusa por causa do golpe na cabeça. A única frase possível de compreender foi "atirei e apanhei muito, só não atirei mais porque a munição acabou".

O idoso seguiu para o Hospital João XXIII, sob escolta policial, enquanto a irmã foi levada para um hospital particular, também sob escolta. O caso será investigado pela Delegacia da Mulher.