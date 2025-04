Vídeo: idosa morre após ser atropelada na faixa de pedestre

Uma idosa, de 83 anos, morreu após ser atropelada na manhã desta quarta-feira (9), no centro de Guararema, na Zona Leste da Grande São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima, que usava uma bengala, atravessava a rua pela faixa de pedestre.

Idosa morre atropelada na faixa de pedestre em SP.



Reprodução pic.twitter.com/W0VeiGQwpM — Jornal O Dia (@jornalodia) April 10, 2025

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, policiais militares e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e confirmaram a morte da idosa ainda no local. A motorista, de 36 anos, realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.



A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor.



O caso ocorreu dois dias após outro atropelamento envolvendo uma idosa na Grande São Paulo. Em Cajamar, uma mulher, de 78 anos, foi atingida por um carro enquanto atravessava a rua na faixa de pedestres e precisou amputar as duas pernas.