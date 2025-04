Chuva deixa toda a cidade de SP em estado de atenção para alagamentos

A cidade de São Paulo está em estado de atenção para alagamentos, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. O alerta foi emitido no início da tarde desta quinta-feira, 10. Em algumas localidades, o céu ficou bem escuro. Bairros da zona norte receberam fortes chuvas.

Conforme o CGE, as áreas de instabilidade vindas do interior se espalham pela capital paulista com forte intensidade.

A Defesa Civil do Estado de SP emitiu alerta severo para zonas norte, leste, oeste, sul e centro da cidade. Também há registro de chuva com granizo em Santo André, região do ABC.

Imagens do radar meteorológico do órgão da Prefeitura de São Paulo também mostraram chuva forte com potencial para queda de granizo na região de Vila Prudente, Mooca e Aricanduva/Formosa, zona leste da cidade. Também teve registro em Interlagos, zona sul.

O tempo deve permanece instável no decorrer do dia com chuva isolada atuando em outras regiões da cidade com potencial para alagamentos, queda de árvore e queda de granizo.