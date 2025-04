Cristiano Ronaldo e Matthew Vaughn, diretor de 'X-Men', lançam estúdio de cinema

Cristiano Ronaldo anunciou nesta quinta-feira, 10, o lançamento da UR•MARV, um estúdio de cinema independente em parceria com o cineasta Matthew Vaughn, conhecido pelos filmes X-Men: Primeira Classe e Kingsman. A proposta é unir o universo do esporte ao do entretenimento em produções que combinem ação, inovação tecnológica e boas histórias.

"Este é um capítulo empolgante para mim, enquanto olho para novas oportunidades nos negócios", declarou o craque nas redes sociais. Segundo a publicação, ele e Vaughn já financiaram dois filmes de ação e se preparam para iniciar o terceiro da mesma série. Os títulos ainda não foram divulgados.

Matthew Vaughn também celebrou a parceria, afirmando que Ronaldo "criou histórias nos campos que ele jamais conseguiria escrever" e que está animado para trabalhar com o jogador em filmes inspiradores. "Ele é um super-herói da vida real", disse o diretor.

A expectativa é que o primeiro lançamento da UR•MARV seja anunciado em breve. O estúdio terá como foco produções de ação com apelo comercial e uso de tecnologia de ponta.