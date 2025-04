Agente de Van Damme nega envolvimento do ator em esquema de tráfico sexual

Patrick Goavec, agente de Jean-Claude Van Damme, se pronunciou sobre as acusações de que o ator estaria envolvido em um esquema de exploração sexual ligado ao tráfico de mulheres da Romênia. Em nota enviada à revista People, ele afirmou que os relatos são "absurdos" e "infundados", negando qualquer envolvimento do artista no caso investigado pelas autoridades da Romênia e da França.





"Tomamos conhecimento de artigos que mencionam um suposto caso em Cannes envolvendo o Sr. Jean-Claude Van Damme. Os fatos relatados são ao mesmo tempo grotescos e inexistentes", declarou Goavec. "O Sr. Van Damme não deseja comentar nem alimentar esse boato, que é tão absurdo quanto infundado", completou o agente.





Jean-Claude Van Damme, de 64 anos, foi acusado de envolvimento em um esquema de exploração sexual ligado ao tráfico de mulheres da Romênia. Segundo denúncia apresentada à Diretoria Romena de Investigação do Crime Organizado e Terrorismo (DIICOT), o astro de Hollywood teria ciência de que as vítimas eram traficadas e teria aceitado passar a noite com cinco modelos em Cannes, na França.





De acordo com a emissora Antena 3, afiliada da CNN, as mulheres teriam ligação com Morel Bolea, empresário investigado por liderar uma organização criminosa e uma agência de modelos suspeita de envolvimento em exploração sexual. Ainda segundo a denúncia, as vítimas teriam sido oferecidas ao ator como um "presente" durante um evento na cidade francesa.





O advogado Adrian Cuculis, que representa uma das vítimas, afirmou que as mulheres estavam em situação de vulnerabilidade. O caso faz parte de uma investigação mais ampla conduzida pelo Ministério Público da Romênia desde 2020, que apura a atuação de redes internacionais de tráfico humano e exploração sexual. Há suspeitas de que menores de idade estejam entre as vítimas, o que pode agravar ainda mais o processo.