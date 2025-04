Ônibus são sequestrados e usados como barricadas no Chapadão

Rio - Sete ônibus foram sequestrados e utilizados como barricadas, nesta quinta-feira (10), durante uma ação da Polícia Militar no Complexo do Chapadão, na Zona Norte. No local, houve intenso confronto e dois suspeitos feridos precisaram ser encaminhados ao Hospital Carlos Chagas, enquanto um terceiro foi preso. Além disso, os agentes apreenderam dois fuzis.



Segundo o Rio Ônibus, seis dos veículos passavam pela região da Pavuna e ficaram atravessados na Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira e Rua Alcobaça. O sétimo coletivo foi sequestrado ainda Linha Amarela, devido a uma outra operação no Complexo da Maré, na mesma região.



Ao todo, 11 linhas estão com a circulação prejudicada. "Mais uma vez reiteramos o apelo às autoridades de segurança pública, ressaltando a necessidade urgente de se tomar providências para devolver o direito de viver em paz da população carioca", disse a empresa em nota.



Ônibus sequestrados e utilizados de barricadas:



B11517 - 669 (Pavuna x Méier)

B11568 - 669 (Pavuna x Méier)

B32743 - 779 (Pavuna x Term. Madureira)

B32809 - 779 (Pavuna x Term. Madureira)

B32624 - SR399 (Pavuna x Passeio)

B32523 - 793 (Pavuna x Term. Sulacap)



- Linha Amarela

A63505 - 919 Pavuna - Bonsucesso



Linhas prejudicadas

384 Pavuna x Castelo

SR384 Pavuna x Castelo

SV384 Pavuna x Castelo

399 Pavuna x Passeio

SR399 Pavuna x Passeio

669 Pavuna x Méier

779 Metrô Pavuna x Term. Madureira

SV779 Metrô Pavuna x Term. Madureira

793 Pavuna x Term. Sulacap

SP795 Pavuna x Term. Deodoro

799 Metrô Pavuna x Term. Sulacap



Segundo relatos nas redes sociais, moradores ficaram em meio a um fogo cruzado. De acordo com a PM, agentes do 41º BPM (Irajá) estavam em patrulhamento pela Rua Sargento Rego, no Complexo do Chapadão, quando se depararam com suspeitos armados. Durante a ação, houve confronto e os dois suspeitos ficaram feridos. A ocorrência foi encaminhada para a 39ª DP.



Em seguida, ônibus foram atravessados, mas após atuação da polícia, a via já foi liberada. O policiamento segue reforçado na região.

Operação na Maré

Na Maré, a operação ocorre nas comunidades da Vila do Pinheiro, Vila do João, Morro do Timbau, Nova Maré, Baixa do Sapateiro, Salsa e Merengue e Conjunto Esperança. O objetivo é combater o roubo de veículos e o tráfico de drogas na região. Segundo relatos das redes sociais, tiros foram registrados na região.

Ainda na ação, agentes do Batalhão de Ações com Cães (BAC), em vasculhamento na Vila do João, próximo à Linha Amarela, foram alertados pelo faro do animal e localizaram em uma residência 25 pés de maconha. Na Baixa do Sapateiro, cães encontraram cinco tabletes de maconha e uma granada. Na Avenida Brasil, na altura na Nova Holanda, houve um confronto entre policiais e criminosos que fugiram, mas deixaram drogas e carregadores de fuzil.

Devido ao confronto, quatro unidades municipais de saúde na região da Maré, entre clínicas da família e centros municipais de saúde, suspenderam o funcionamento na manhã desta quinta-feira (10) e 42 escolas estaduais estão fechadas.