Luciana Gimenez apresenta 'Superpop' com rouquidão após cirurgia e diz: 'Estou ótima'

Luciana Gimenez publicou um vídeo em suas redes sociais antes da apresentação do Superpop que foi ao ar nesta quarta, 9. Ela afirmou que "está ótima" e não será substituída, mesmo após uma rouquidão, entre outras questões de saúde.

Contactada pelo Estadão, a RedeTV! não se pronunciou. O espaço segue em aberto.

Recentemente, Luciana passou por uma cirurgia delicada na coluna após perder os movimentos dos braços devido a uma hérnia de disco na vértebra C6.

"Era cirurgia ou ficar sem movimento. Eu precisava de respostas. Meu maior medo era não voltar a ser quem eu sou", contou.

Nas redes sociais do programa, é possível identificar no vídeo da última edição que a apresentadora ainda está com a voz em recuperação.