Filme brasileiro O Agente Secreto concorre à Palma de Ouro em Cannes

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (10), em Paris, pelo presidente e pelo diretor do festival, Iris Knobloch e Thierry Frémaux, respectivamente. O festival francês, um dos mais importantes do mundo, será realizado de 13 a 24 de maio, em Cannes, no litoral da França.

Esta será a estreia mundial do filme de Kleber Mendonça Filho, também diretor de filmes aclamados, como Aquarius (2016), que teve sua primeira exibição mundial em 2016 em Cannes, e Bacurau (2019). Ambos concorreram à Palma de Ouro de Cannes, principal prêmio do festival.

Durante a apresentação de Aquarius, a equipe do filme fez um protesto contra o afastamento temporário da então presidente da República Dilma Rousseff.

Na ocasião, ao subir o tapete vermelho, acompanhado das atrizes brasileiras Maeve Jinkings e Sônia Braga, segurava cartazes com frases como: "Um golpe de Estado ocorreu no Brasil”, “Brasil vive um golpe de Estado”, “O mundo não pode aceitar um governo ilegítimo" e "54.501.118 de votos queimados!". Também acompanhavam o diretor do filme a atriz Barbara Colen, da produtora Emilie Lesclaux, e convidados.

Poucos dias antes, o Senado havia aprovado a admissibilidade do processo de impeachment de Dilma, afastando-a do cargo por até 180 dias, até que o mérito da questão fosse votado.

Já Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, ganhou ,em 2019, o Prêmio do Júri no Festival de Cannes. A película ficou em primeiro lugar, empatando com a produção francesa Les Misérables (Os Miseráveis), de Ladj Ly. O filme brasileiro é passado em um povoado no sertão, chamado Bacurau, e tem como marco a morte de uma moradora conhecida, Dona Carmelita. A partir desse episódio, a trama se desenvolve despertando eventos inesperados.

Outro filme de Kleber Mendonça Filho, Retratos Fantasmas (2023), foi escolhido como representante do Brasil na disputa do Oscar de melhor filme internacional em 2024. Em 2013, a Academia Brasileira de Cinema já havia indicado O Som ao Redor, do mesmo diretor, para a disputa.

Comemoração

Em uma rede social, Kleber Mendonça Filho comemorou a escolha do filme para concorrer à Palma de Ouro.

“O Agente Secreto terá sua estreia mundial no Festival de Cannes em Competição, foi anunciado agora em Paris. Eu penso logo na equipe extraordinária e nas filmagens inesquecíveis que tivemos ano passado. E no elenco maravilha e em Wagner Moura, grande ator, astro e pessoa”, disse Mendonça Filho. O filme estreia no Brasil no segundo semestre.

Estrelado por Wagner Moura, o filme se passa na década de 1970 e conta a história de Marcelo, um professor universitário que foge de São Paulo para Recife para escapar de agentes governamentais que o procuram por atividades subversivas. Nas palavras do diretor, o filme une mistério e suspense, tendo Recife como cenário principal.

Também fazem parte do elenco Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Isabél Zuaa, Rubens Santos, Laura Lufési, Alice Carvalho, Udo Kier, Thomás Aquino, Suzy Lopes, Buda Lira, Carlos Francisco e Wilson Rabelo.

Selecionados para a mostra competitiva

Filme de abertura: Partir un Jour, de Amélie Bonnin, que não participa da competição

O Esquema Fenício, de Wes Anderson

Eddington, de Ari Aster

Jeunes Mères, de Jean-Pierre e Luc Dardenne

Alfa, de Julia Ducournau

Renoir, de Chie Hayakawa

A História do Som, de Oliver Hermanus

La Petite Dernière, de Hafsia Herzi

Sirat, de Oliver Laxe

New Vague, de Richard Linklater

Dois Procuradores, de Sergei Loznitsa

Fuori, de Mario Martone

O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho

Dossiê 137, de Dominik Moll

Acidente Simples da ONU, de Jafar Panahi

O Mestre, de Kelly Reichardt

Águias da República, de Tarik Saleh

Som de Queda, de Mascha Schilinski

Roméria, de Carla Simón

Valor Sentimental, de Joachim Trier.

O Pagador de Promessas

Em 1962, o filme O Pagador de Promessas, dirigido por Anselmo Duarte, conquistou a Palma de Ouro em Cannes. O filme era uma adaptação da obra do mesmo nome do dramaturgo Dias Gomes. No elenco, estavam Leonardo Villar, Glória Menezes, Norma Bengell, Dionísio Azevedo e Geraldo Del Rey.