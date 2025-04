Unicamp abre seleção para estudantes refugiados

A Unicamp abriu nesta quinta-feira (10) o processo seletivo para graduação voltado para estudantes estrangeiros refugiados ou risco em seus países de origem.

É a primeira vez que a Unicamp promove o processo seletivo de maneira sistematizada e online. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 30 de abril na página eletrônica da Comissão Permanente para oVestibulares da Unicamp (Comvest).

São 45 vagas abertas, com 26 opções de cursos na graduação da universidade. O edital está disponível também na página da Comvest. Na inscrição, os estudantes devem escolher uma única opção de curso e indicar com qual dos três idiomas (inglês, espanhol ou português) farão a avaliação.

Segundo a Unicamp, somente podem se inscrever no processo seletivo os candidatos que estejam cursando ou que já tenham cursado ensino superior no exterior.

A seleção se realizará em três fases de caráter eliminatório e classificatório. As três fases são:

Prova de Leitura e Interpretação de Textos (PLIT), Prova de Conhecimentos Específicos (PCE) relativos às grandes áreas de conhecimento

Prova de Redação

Análise de Compatibilidade Curricular

Para a fase de análise curricular será convocado um número equivalente a três vezes o número de vagas no curso. A lista de candidatos convocados para a fase de análise curricular será divulgada no dia 2 de junho de 2025 e os selecionados precisam enviar digitalmente a documentação exigida e descrita no edital, entre os dias 3 e 6 de junho de 2025.

A análise de compatibilidade de currículo compete à Comissão de Graduação do curso pretendido e os critérios constam do edital. No mesmo período, os candidatos deverão enviar a documentação comprobatória da situação de refúgio ou risco, conforme especificada no edital.

A Unicamp já contava com um processo de ingresso simplificado para refugiados, mas sem a possibilidade de realizar uma prova a distância. Desta maneira, espera-se que a prova online permita que pessoas que ainda não chegaram ao Brasil também possam se candidatar.

Atualmente, a Unicamp conta com 54 alunos provenientes de países como Síria, Irã, Cuba, Congo, Rússia, Afeganistão e Serra Leoa, entre outros, sendo 44 deles na graduação e dez em cursos de pós-graduação.

Aos estudantes, a universidade oferece uma rede de suporte, como parceria com o centro de línguas, com o curso de português como idioma de acolhimento, serviço de atendimento psicológico, de bolsas de permanência e do atendimento no Centro de Saúde da Comunidade, que oferece consultas ambulatoriais e vacinas.