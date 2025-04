'BBB 25': Aline se pronuncia após Vinícius revelar bissexualidade e diz ter orgulho do amigo

Aline usou os Stories do Instagram nesta quinta-feira, 10, para comentar a revelação de Vinícius no BBB 25. O brother contou aos colegas que é bissexual e relatou que apenas Aline sabia de sua orientação antes do confinamento.

"Sim, gente. Só eu que sabia, e é por isso que eu defendo tanto que a gente tem que bater no peito pra assumir quem a gente é, pra segurar o rojão, porque na sociedade que a gente vive, na realidade que a gente tá inserido, as pessoas têm medo de dizer quem são, o que pensam e de se posicionar", afirmou Aline.

Em seguida, ela mandou um recado direto ao amigo. "Vini, eu tenho muito orgulho de você, você é um excelente filho, um excelente irmão, um excelente amigo. E eu tô muito, muito orgulhosa de estar acompanhando você aqui de fora. O Brasil tá conhecendo o quão gigante seu coração é e você ainda tem muito pra mostrar, muito pra brilhar. Confia!", disse.

Durante a madrugada desta quinta-feira, 9, Vinícius revelou sua bissexualidade em uma conversa com Vitória Strada, Delma e Guilherme no BBB 25. Emocionado, ele contou que sempre teve medo de decepcionar os pais ao falar sobre o assunto. "Eu sou bissexual e nunca tive coragem de falar isso para eles", disse.

O brother também relatou que cresceu em uma cidade do interior e passou a vida reprimindo seus sentimentos por acreditar que eram errados. Após o desabafo, recebeu apoio dos colegas. Vitória Strada, Delma e Guilherme acolheram o participante com palavras de incentivo e carinho.