Alok se muda com mulher e filhos para os Estados Unidos; saiba para qual cidade

Alok e sua mulher, Romana Novais, surpreenderam os seguidores nesta quarta-feira, 9, ao anunciarem que se mudaram para os Estados Unidos com os filhos, Ravi, de cinco anos, e Raika, de quatro.

"Chegamos, Los Angeles! Passaremos uma temporada morando aqui. Já venho compartilhar com vocês", escreveu.

A médica explicou que o casal decidiu se mudar por conta dos compromissos do DJ. "Já fazia parte dos nossos planos, uma fase fora, principalmente porque o Alok fica mais fora do que no Brasil por conta da carreira internacional e a gente queria vir mais com ele", disse Romana.

Ela também contou que o marido ainda não está nos Estados Unidos, mas que deve chegar nos próximos dias. Alok se apresenta no Coachella, festival de música em Los Angeles, nos dias 12 e 19 de abril.