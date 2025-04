Paisagens e vidas do Pará em imagens

O Instituto Moreira Salles de São Paulo inaugura neste sábado, dia 12, a exposição Arquipélago Imaginário, que faz uma retrospectiva do trabalho do fotógrafo paraense Luiz Braga. Em mais de 50 anos de carreira, ele registrou, sobretudo, paisagens, indivíduos, costumes e tradições do Pará.

São 258 fotografias, 190 delas jamais exibidas. A exposição é dividida em nove núcleos, um deles só com fotos em preto e branco, além de imagens do Círio de Nazaré, do cotidiano ribeirinho, da arquitetura das casas de palafitas e da Rodovia Transamazônica. A curadoria é de Bitu Cassundé e de Maria Luiza Meneses.

Arquipélago Imaginário

Fotografia de Luiz Braga

IMS Paulista. Av. Paulista, 2.424. Abre sáb. (12). 3ª a dom., 10h/20h. Gratuito. Até 31/8

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.