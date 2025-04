Motociclista é morto em tentativa de assalto em Piedade

Rio - Um motociclista morreu baleado durante tentativa de assalto na Rua Assis Carneiro, em Piedade, na Zona Norte, na noite desta quinta-feira (10). A vítima foi identificada como Luan Villela de Figueiredo da Silva, de 31 anos.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 3ºBPM (Méier) foram acionados para ocorrência de homicídio. No local, os agentes encontraram o homem já sem vida e isolaram a área. O policiamento foi reforçado na região

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e diligências estão em andamento para apurar a autoria e motivação do crime.