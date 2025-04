Maike assiste cenas com Renata, pede desculpas e diz estar 'envergonhado'

Maike, que foi eliminado do BBB 25 nesta quinta-feira, 10, assistiu às cenas em que exibiu um comportamento agressivo com Renata durante o Bate-Papo BBB. Questionado por Ceci Ribeiro e Gil do Vigor, ele começou: "Só tenho que pedir desculpas [...] Estou envergonhado".





"Queria pedir desculpas para você e para todas as mulheres que se sentiram ofendidas. Assumo meu erro, não tenho problema em fazer isso, até porque está gravado e não tem como eu falar o contrário. Peço desculpas, de coração, não sou de fazer essas coisas, mas ontem eu me passei mesmo", disse também.





Ele também falou sobre ser um dos participantes que mais ganhou provas do líder no reality, com cinco colares, mas não ter conseguido eliminar nenhuma de suas indicações ao Paredão.





Sobre o último Paredão, completou: "Eu acho que seria mais estratégico [pensar em alguém que pode sair em vez de mim], mas na hora é muito rápido."