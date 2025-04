Moradores usam ônibus para fazer barricadas em protesto na Zona Norte

Um protesto na manhã desta sexta-feira (11) bloqueou a Rua Clarimundo de Melo, na altura do cruzamento com a Rua Assis de Carvalho, entre os bairros de Quintino e Piedade, na Zona Norte do Rio. Manifestantes sequestraram oito ônibus e usaram os veículos como barricadas para interromper o tráfego na região.



De acordo com testemunhas, o ato foi motivado pela morte de Luan Villela de Figueiredo da Silva, de 31 anos, motociclista baleado durante uma tentativa de assalto na noite de quinta-feira (10).



O protesto provocou mudanças no trajeto de 11 linhas de ônibus. Segundo o consórcio RioÔnibus, este é o 57º caso de sequestro de coletivos registrado em 2025. “Mais uma vez reiteramos o apelo às autoridades de segurança pública, ressaltando a necessidade urgente de se tomar providências para devolver o direito de viver em paz da população carioca”, destacou a entidade em nota.

Atenção na rua clarimundo de Melo em Quintino! ônibus atravessado na pista devido à protesto de moradores pela morte de motociclista em tentativa de assalto no dia de ontem. pic.twitter.com/wKRXcmwwfB — (@PlantaoRio_) April 11, 2025

Ônibus sequestrados:



Linhas com itinerário prejudicados: B44564 - 607 (Cascadura x Rio Comprido)C47871 - 353 (Gardênia Azul x Terminal Gentileza)B11526 - 363 (Vila Valqueire x Candelária)D13071 - 383 (Realengo x Praça da República)B44574 - 685 (Irajá x Méier)D13067 - 383 (Realengo x Praça da República)C51623 - 607 (Cascadura x Rio Comprido)B11602 - 652 (Méier x Cascadura)

Rotas alternativas:



- Para Cascadura: Rua Manoel Vitorino, Rua Elias da Silva e Rua Nerval de Gouveia.

- Para o Engenho de Dentro: Avenida Ernani Cardoso, Viaduto de Cascadura, Avenida Dom Hélder Câmara, Rua da Pedreira e Rua Goiás.



De acordo com a PM, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) estiveram no local e contiveram o grupo de manifestantes, liberando a via. O policiamento está reforçado na região.



Em nota, a corporação destaca que não há operação no local, bem como não há registro de confronto envolvendo os agentes.



2º dia seguido de ônibus sequestrados

Sete ônibus foram sequestrados e usados como barricadas por criminosos durante operações da Polícia Militar em comunidades da Zona Norte do Rio de Janeiro, na quinta-feira (10). A maior parte da ação ocorreu no Complexo do Chapadão, onde houve intenso confronto entre policiais e suspeitos.



Durante a operação, dois homens foram baleados e levados ao Hospital Carlos Chagas. Um terceiro suspeito foi preso, e dois fuzis foram apreendidos pelos agentes.



De acordo com o Rio Ônibus, seis coletivos foram interceptados na região da Pavuna e atravessados na Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira e na Rua Alcobaça. O sétimo veículo foi sequestrado na Linha Amarela, reflexo de uma operação paralela no Complexo da Maré, também na Zona Norte.