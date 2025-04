'O Alquimista': Adaptação de livro de Paulo Coelho negocia com diretor de 'Adolescência'

Philip Barantini, diretor da série de sucesso Adolescência, pode liderar mais um projeto: a adaptação cinematográfica de O Alquimista, livro de Paulo Coelho.

A informação foi divulgada pela Variety, que também afirmou que a Legendary Pictures, responsável pelo desenvolvimento do filme, planeja começar a produção do longa em 2026.

No ano passado, Mônica Antunes, agente literária de Paulo Coelho, já havia revelado ao Estadão que a adaptação cinematográfica de O Alquimista estaria nas mãos da mesma produtora de Duna.

Ainda segundo a revista, a adaptação ficará a cargo de Jack Thorne, que é também roteirista de Adolescência.

Até agora, não há nomes definidos para estrelar a adaptação. Detalhes sobre elenco e data de lançamento devem ser divulgados após o anúncio oficial do filme.

Lançado em 1988, O Alquimista é o livro brasileiro mais traduzido do planeta. A obra foi traduzida em 88 idiomas, vendeu mais de 150 milhões de cópias e passou mais de 400 semanas liderando a lista de mais vendidos do New York Times.

O livro conta a história de Santiago, um pastor da Andaluzia que vai ao Egito para buscar um tesouro escondido nas Pirâmides. No meio do caminho, o pastor encontra uma cigana, um homem que se diz rei e um alquimista, que lhe mostram que a direção que ele deve seguir. Durante a jornada, ele percebe que o maior tesouro se encontra dentro dele mesmo.

Adolescência, por sua vez, é uma minissérie de quatro episódios gravada em apenas um take, sem cortes ou intervalos entre cada cena. O seriado está disponível no catálogo da Netflix.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais