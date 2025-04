Show de Lady Gaga movimentará R$ 600 milhões no Rio, estima prefeitura

A passagem da estrela americana Lady Gaga pela cidade do Rio de Janeiro deve proporcionar à economia carioca a movimentação de R$ 600 milhões. O show gratuito acontece no dia 3 de maio, em pleno feriado prolongado do Dia do Trabalhador, quando são esperadas 1,6 milhão de pessoas nas areias da Praia de Copacabana.

Desse público estimado, 240 mil devem ser turistas, sendo 80% estrangeiros e 20% brasileiros. As estimativas fazem parte do estudo Potenciais Impactos Econômicos do Show da Lady Gaga no Rio – 2025, divulgado nesta sexta-feira (11).

O levantamento foi elaborado pela Secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e a Riotur, empresa de promoção ao turismo da prefeitura.

A pesquisa aponta que, do turista estrangeiro, é esperado um gasto médio de R$ 590,40 por dia. Já para o turista brasileiro, R$ 515,84. O morador do Rio, que não precisa pagar por hospedagem, gastará R$ 133,60 diários, estima o estudo.

Efeito feriadão

Como o show da popstar dona de sucessos como Bad Romance, Poker Face e Born This Way, acontece em um sábado dois dias depois do feriado, a prefeitura estima que os turistas estrangeiros passarão quatro dias na cidade, em média. Já os brasileiros, três dias.

Esse período prolongado explica, de acordo com os técnicos, porque a movimentação econômica deve superar em 27,5% o impacto de R$ 469,4 milhões gerado pela cantora Madonna, que e apresentou na mesma praia de Copacabana em 4 de maio do ano passado. Na ocasião, a prefeitura disse que o público foi também de 1,6 milhão de pessoas.

A promessa da prefeitura é que, pelo menos até 2028, sempre haja um grande show gratuito em Copacabana nos meses de maio. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Osmar Lima, destaca que o evento anual muda a característica do mês.

“Movimenta a cidade em um mês antes considerado de baixa temporada: com hotéis cheios e aumento de gastos em bares e restaurantes e no comércio, gerando emprego e renda para a população”, avalia.





Efeito multiplicador

O megashow da cantora Lady Gaga será patrocinado por empresas privadas com o apoio do governo do estado e da prefeitura do Rio de Janeiro.

O levantamento da prefeitura aponta que, em maio de 2024, quando houve o show da Madonna, a arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS), um tributo municipal, aumentou 13,8%, já descontada a inflação.

Atividades relacionadas ao turismo, eventos e entretenimento, transporte municipal, setor aeroportuário e rodoviário e atividades artísticas tiveram um incremento na arrecadação de R$ 7,3 milhões, na comparação entre maio de 2024 (R$ 59,8 milhões) e maio de 2023 (R$ 52,5 milhões).

Nas contas da prefeitura, o Rio ganha também com exposição ne mídia internacional, como se fosse uma publicidade gratuita da imagem da cidade. Os organizadores do evento afirmam que somente com o anúncio do show, a estimativa de publicidade gratuita na mídia global foi de US$ 48 milhões (equivalente a cerca de R$ 280 milhões), valor que deve superar a R$ 1 bilhão com o show, acreditam. No espetáculo da Madonna, o valor calculado foi de R$ 1,4 bilhão.

Para o presidente da Riotur, Bernardo Fellows, a atração reforça a capacidade do Rio de receber grandes eventos.

“É mais uma possibilidade de mostrar internacionalmente a potencialidades turísticas que o Rio tem para oferecer”, diz.

Hotéis

De acordo com prévia divulgada no último dia 4 pelo HotéisRIO, o sindicato de donos de meios de hospedagem da capital carioca, a ocupação hoteleira da cidade para o período que abrande o feriado do Trabalhador e o show está em 61,51%, marca comemorada pela entidade. A próxima prévia será divulgada no dia 17.

No ano passado, a lotação de hotéis em Copacabana chegou a 96%, por causa do efeito Madonna.

Little monsters

Em fevereiro, assim que foi confirmada a realização do show, a cantora americana publicou uma mensagem nas redes sociais:

"É uma grande honra ser convidada para cantar para o Rio — durante toda a minha carreira, os fãs no Brasil têm sido parte da força vital dos 'little monsters' (monstrinhos, o apelido dos seus fãs)”.