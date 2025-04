Morre Ted Kotcheff, diretor de 'Rambo' e 'Um Morto Muito Louco'

Ted Kotcheff, cineasta conhecido por Rambo: Programado Para Matar (1982) e Um Morto Muito Louco (1989), morreu na última quinta-feira, 10, aos 94 anos. A carreira do diretor inclui títulos de diferentes gêneros, tendo comandado filmes como Troca de Maridos (1988), estrelado por Burt Reynolds, Um Homem à Beira de Um Ataque de Nervos (1992), com Tom Selleck, e À Queima Roupa (1995), com Charles Bronson.

Nascido em 1931 em Toronto, no Canadá, Kotcheff chegou a ser preso nos Estados Unidos nos anos 1950, acusado de ser comunista. Exilado, o diretor se mudou para Londres, na Inglaterra, onde dirigiu peças de teatro e programas para a televisão por mais de uma década.

Kotcheff venceu um BAFTA, prêmio dedicado a produções britânicas para o cinema e para a TV, em 1972, por Edna, the Inebriate Woman, da BBC. Em 1974, ele voltou ao Canadá, onde dirigiu o filme O Grande Vigarista, estrelado por Richard Dreyfuss.

Nos anos 1990, ele foi procurado pelo produtor Dick Wolf, com ele criou Lei & Ordem: Unidade de Vítimas Especiais, série da NBC que ele produziu por 13 temporadas, tendo escalado Christopher Meloni e Mariska Hargitay para interpretar os protagonistas após testar mais de 27 mil atores. Kotcheff dirigiu sete episódios da produção, inclusive o 100º capítulo, que foi ao ar originalmente em 2003.

A esposa de Kotcheff, Sylvia Kay, que ele dirigiu em Pelos Caminhos do Inferno (1971), morreu em 2019, aos 82 anos.

Um documentário sobre a vida e a carreira do diretor, intitulado The Apprenticeship of Ted Kotcheff, está atualmente em produção.