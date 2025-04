Como a polícia descobriu R$ 850 mil em barras de ouro transportadas em uma caminhonete em SP

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 1,45 kg de ouro, nesta sexta-feira, 11, durante fiscalização no km 525 da Regis Bittencourt, no município de Barra do Turvo, no interior de São Paulo. O material tem valor estimado em cerca de R$ 850 mil e estava em posse de um homem de 24 anos que viajava em uma caminhonete Nissan Frontier.

Segundo a PRF, o motorista apresentou informações desencontradas sobre o destino e a origem da viagem, afirmando que teria saído de Sorocaba (SP) para visitar um irmão em Curitiba (PR), mas não soube informar o endereço. Como ele não carregava nenhuma bagagem, aumentou a suspeita dos policiais.

Os policiais, então, fizeram uma revista no carro e no motorista. Foi quando localizaram diversas barras e moedas de ouro escondidas na roupa do condutor e, também, mais barras de ouro dentro da carteira, no interior do veículo. Questionado sobre a origem do material, o homem se recusou a fornecer detalhes, limitando-se a declarar que seria proprietário de uma joalheria.

O caso foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Cajati, onde o condutor poderá responder, em tese, pelos crimes de usurpação de bem da União, sonegação fiscal e/ou receptação.