Incêndio atinge prédio comercial na região da Santa Cecília, centro de SP

Um incêndio atingiu um prédio comercial no bairro de Santa Cecília, na região central da capital paulista. O fogo começou na madrugada desta sexta-feira, 16. Não havia informações de feridos até a publicação desta nota.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada pouco antes das 6h na Avenida Angélica, número 100. Equipes foram deslocadas ao local, com atuação de sete viaturas para conter as chamas. Por volta das 7h, os bombeiros já estavam atuando na fase de rescaldo.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou, posteriormente, que no local funcionava uma loja de persianas. Ainda não há informações sobre as causas do incidente.