Alça de acesso para liberar trânsito após cratera na Marginal Tietê começa a ser construída

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) iniciou na quinta-feira, 15, a construção de um novo acesso à pista central da Marginal Tietê, na altura da ponte Atílio Fontana, no sentido da Rodovia Castelo Branco, na Vila Anastácio, zona oeste da capital paulista.

O objetivo é amenizar o trânsito na região até que as obras para o fechamento da cratera sejam finalizadas.

"Serão duas faixas temporárias para veículos no canteiro central, que vão permitir o acesso de quem está na pista local para a pista central", disse a companhia.

A criação da alça de acesso foi possível após a Sabesp obter as autorizações necessárias das autoridades competentes.

A instalação está sendo feita pela companhia com apoio da concessionária CCR, responsável pela conservação rotineira da via.

Conforme a Sabesp, o prazo de execução do novo acesso é de quatro dias, com a liberação ao tráfego na manhã de segunda-feira, 19. "A solução permanecerá em operação durante todo o período das obras no local", disse.

A cratera que voltou a reabrir na madrugada do dia 11, tem causado transtornos aos motoristas, em razão de interdição da via. O ponto é o mesmo que cedeu no dia 10 de abril. A companhia esperava liberar a faixa da direita da pista central na última quarta-feira, 14, mas a liberação precisou ser adiada.

Na ocasião, a empresa afirmou que ocorreu uma movimentação no solo, no local onde se abriu o buraco, e seria preciso fazer sondagens complementares antes da liberação parcial da via.

Sobre a reabertura da cratera, a empresa disse que a sobrecarga nas redes de esgoto foi provocada pelas fortes chuvas na região norte da cidade de São Paulo na noite do dia 10, que gerou novo dano ao sistema de esgotamento.

Rotas alternativas:

A CET orienta motoristas com destino à Rodovia Castelo Branco e Marginal Pinheiros a utilizarem a região da Lapa, seguindo pela Ponte da Freguesia do Ó, Avenida Ermano Marchetti, Rua Nossa Senhora da Lapa, Rua Pio XI, Avenida Cerro Corá, Avenida Queiroz Filho e Ponte do Jaguaré.

Outras opções de caminhos alternativos são: Ligação Leste/Oeste e o Minianel Viário para acessar a Marginal Pinheiros e a zona sul.C