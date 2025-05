Saiba em quais meses mais acontecem casamentos e nascimentos no Brasil

O IBGE, que divulgou a pesquisa na sexta-feira (16), chegou às respostas com base em informações coletadas em quase 20 mil cartórios e varas judiciais e do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, do Ministério da Saúde.

Os dados se referem a 2023, quando o instituto identificou que o país teve o menor número de nascimentos desde 1976. Foram 2,52 milhões de nascidos.

A pesquisa mostra que a maior parte dos nascimentos ocorre no primeiro semestre do ano, sendo março o mês campeão. Foram 233,4 mil crianças que nasceram no terceiro mês do ano.

Veja o ranking:

Meses com mais nascimentos

Março: 233.432

Maio: 230.394

Janeiro: 221.560

Abril: 218.047

Junho: 216.496

Julho: 210.353

Agosto: 208.245

Fevereiro: 203.058

Setembro: 202.903

Outubro: 198.886

Dezembro: 191.452

Novembro: 188.411

Quando o brasileiro se casou?

A pesquisa revelou também que o Brasil registrou 940,8 mil casamentos em 2023, 3% a menos na comparação com 2022.

A preferência dos brasileiros mostram é por casamentos no fim do ano. Dezembro é o mês campeão, com 12% do total de matrimônios do ano.



Os dados do IBGE não levam em conta celebrações de união estável.

Veja os números mês a mês:

Dezembro: 108.537

Novembro: 95.217

Setembro: 89.955

Outubro: 86.424

Maio: 78.086

Julho: 75.224

Agosto: 73.796

Março: 73.787

Junho: 72.504

Janeiro: 65.795

Abril: 65.370

Fevereiro: 56.104

Onde se casam mais?

A pesquisa de Estatísticas do Registro Civil aponta em quais unidades da federação há mais casamentos em proporção à população – a chamada taxa de nupcialidade, número de uniões para cada grupo de mil habitantes de 15 anos ou mais de idade.

No país, o indicador é 5,6. Rondônia lidera o ranking, com 9,1 casamentos. No outro extremo, figura o Piauí, com 3,7. Treze unidades da federação apresentam indicador superior ao da média nacional.

Veja a relação completa

Rondônia: 9,1

Acre: 8,5

Distrito Federal: 7,9

Mato Grosso: 7,0

Espírito Santo: 6,9

Mato Grosso do Sul: 6,8

São Paulo: 6,3

Tocantins: 6,1

Paraná: 6,0

Minas Gerais: 5,9

Alagoas: 5,7

Goiás: 5,6

Santa Catarina: 5,6

Brasil: 5,6

Roraima: 5,5

Pernambuco: 5,3

Rio de Janeiro: 5,1

Pará: 5,0

Paraíba: 4,9

Bahia: 4,8

Amapá: 4,8

Ceará: 4,8

Amazonas: 4,7

Rio Grande do Norte: 4,7

Maranhão: 4,6

Rio Grande do Sul: 3,9

Sergipe: 3,8

Piauí: 3,7