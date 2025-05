Hoje é Dia: combate à mortalidade materna e ao glaucoma são destaques

Esta última semana de maio é fortemente marcada por efemérides de promoção da saúde. Inclusive, temos duas datas que andam juntas e são de grande importância. O Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher e o Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna, ambos celebrados em 28 de maio. No mundo todo, 300 mil mulheres morrem anualmente em decorrências de problemas na gravidez ou no parto, como ressalta esta reportagem da Agência Brasil publicada este ano, e esta da Radioagência Nacional, publicada em 2024. Ouça abaixo:

No Brasil, a mortalidade materna atinge sobretudo as gestantes pretas e pardas, como destaca esta edição do Repórter Brasil, da TV Brasil. Em 2022, o número de óbitos a cada 100 mil nascidos vivos de mães pretas foi de 110,6 - o dobro do índice da população em geral, que é de 57,7 mortes a cada 100 mil nascidos vivos. Esta reportagem da Agência Brasil e esta outra, da Radioagência Nacional, destacam as políticas públicas brasileiras para reduzir a mortalidade de gestantes até 2027.

Este mês também temos a campanha Maio Verde, cujo carro chefe é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, celebrado no dia 26. A doença provoca a atrofia do nervo óptico, responsável por conectar o olho ao cérebro, interrompendo a transmissão dos sinais entre esses dois órgãos. A enfermidade é a maior causa de cegueira irreversível no Brasil, e acomete cerca de 2,5 milhões de pessoas, segundo a Sociedade Brasileira de Glaucoma. O diagnóstico precoce, por meio de exames periódicos, é a melhor forma de detectar a doença e iniciar o tratamento do glaucoma, como destaca esta reportagem da Agência Brasil, de 2018, esta outra, publicada pela Agência em 2024, e esta edição do Tarde Nacional, da Rádio Nacional, que foi ao ar em 2021. A TV Brasil também deu destaque ao tema em 2016, nesta edição do Repórter Brasil Tarde.

O Dia Mundial sem Tabaco é celebrado em 31 de maio. A efeméride foi instituída pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que alerta que o tabagismo mata mais de oito milhões de pessoas anualmente em todo o mundo. E cerca de 1,2 milhão desses óbitos são de não fumantes, expostos ao fumo passivo, como mostra esta reportagem de 2019 da Agência Brasil. Em 2024, a campanha se voltou para o problema dos cigarros eletrônicos, que tiveram um aumento vertiginoso de 600% no consumo nos últimos seis anos, impulsionado pela falsa ideia de que esses dispositivos fazem menos mal do que os cigarros tradicionais. Este foi o enfoque desta reportagem da Agência Brasil e desta outra, publicada pela Radioagência Nacional. O Dia Mundial sem Tabaco também foi destacado pela Rádio Nacional, nesta edição de 2023 do programa Tarde Nacional, e pela TV Brasil, no jornal Brasil em Dia e no Repórter São Paulo, ambos exibidos em 2022.

Direitos Humanos

Nesta semana temos o Dia Nacional da Adoção, fixado em 25 de maio. A data começou a ser celebrada no Brasil a partir de 1996, com a finalidade de estimular uma reflexão sobre o número considerável de crianças que esperam adoção nos abrigos em todo o país, e promover campanhas de conscientização sobre o tema. Os dados mais recentes do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento apontam que há quase 3.800 crianças e adolescentes esperando por um lar. Na outra ponta, há mais de 46 mil pretendentes cadastrados. A preferência por meninas brancas, com menos de dois anos, é o que gera este descompasso, uma vez que a maioria dos abrigados é composta por crianças pardas ou pretas e mais velhas. Esta reportagem da Radioagência Nacional, de 2024, discutiu o problema, bem como esta outra, da Agência Brasil. A TV Brasil explicou como a preferência pela idade dificulta o acolhimento, nesta reportagem do Repórter DF, exibida em 2022.

Há cinco anos, no dia 25 de maio de 2020, o assassinato do afro-americano George Floyd chocou o mundo. Vítima de uma prisão truculenta, Floyd, de 46 anos, estava desarmado quando foi algemado e postado no chão. Ele morreu por sufocamento, após o policial branco Derek Chauvin pressionar o joelho contra seu pescoço por nove minutos. O assassinato gerou o movimento “Black Lives Matter” (“Vidas Negras Importam”) e virou símbolo de luta contra o racismo e a violência policial, gerando uma onda de protestos nos Estados Unidos, como mostra esta reportagem do Repórter Brasil, da TV Brasil, e esta da Radioagência Nacional. Foi constatado que Derek Chauvin violou o código de ética do departamento de polícia do estado americano de Mineápolis, como mostra esta reportagem da Agência Brasil. Em abril de 2021, o ex-policial foi condenado a 21 anos de prisão, como mostra esta outra reportagem da Agência e esta outra, do jornal Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil.

Meio ambiente

O Dia Nacional da Mata Atlântica é comemorado em 27 de maio, com o objetivo de conscientizar a população para sua conservação, recuperação e uso sustentável. Este é o bioma que mais sofreu alterações pela ação humana. Em 38 anos, entre 1985 e 2023, a Mata Atlântica perdeu a maior parte de seu território para atividades agrícolas. Com menos de 30% da cobertura vegetal nativa preservada e 67% de ocupação e atividades humanas na região, o bioma continua perdendo vegetação, com mostra esta reportagem da Agência Brasil de 2024. O programa Natureza Viva, que é veiculado em todas as rádios da EBC, abordou a luta para conservar a Mata Atlântica, nesta edição de 2015. A Agência Gov trouxe uma boa notícia no ano passado, quando destacou uma queda de 27% no desmatamento da Mata Atlântica em um ano. E esta edição do Repórter São Paulo, da TV Brasil, mostra que, apesar do desmatamento, muitos pontos da floresta se mantém preservados, inclusive nos meios urbanos.

Esporte

Para incentivar a prática de atividades físicas e esportes como forma de manter a saúde e prevenir doenças, foi criado no começo da década de 80, no Canadá, o Dia Mundial do Desafio (Challenge Day), sempre celebrado na última quarta-feira deste mês, que neste ano cai no dia 28 de maio. Em dezenas de países, o Challenge Day passou a ser mais um instrumento antibullying nas escolas, por meio da integração dos alunos, que competem juntos. No Brasil, a data é comemorada em milhares de cidades, com uma extensa programação de atividades para mobilizar a população contra o sedentarismo, como mostra esta reportagem da Agência Brasil de 2017, esta edição de 2024 do Revista Brasília, da Rádio Nacional, e esta do Repórter São Paulo, da TV Brasil, exibida em 2021.

Há 55 anos, no dia 31 de maio de 1970, tinha início a Copa do Mundo do México. O mundial ficou marcado como o último na disputa da Taça Jules Rimet. Inicialmente chamada Copa do Mundo, o troféu recebeu, em 1946, o nome do criador da competição, o francês Jules Rimet. Em 1970, Itália, Uruguai e Brasil só precisavam de mais um título para ficar com a posse definitiva do troféu. O Brasil faturou o tricampeonato na final contra a Itália e trouxe a Jules Rimet para casa. Neste jogo, Pelé fez o centésimo gol da seleção em copas do mundo. Relembre essa conquista do Brasil nesta reportagem especial da Radioagência Nacional, de 2018, e nesta outra, da Agência Brasil, publicada em 2020.

Cultura

Nesta semana, o multi-instrumentista, maestro, arranjador, compositor, orquestrador e cantor paraibano Severino Dias de Oliveira, o Sivuca, completaria 95 anos, se estivesse vivo. Para homenagear a data de seu nascimento, no dia 26 de maio, foi criado o Dia Nacional do Sanfoneiro, como mostra essa matéria da Agência Brasil e esta, do Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil, ambas de 2021. Sivuca nasceu em Itabaiana, no interior paraibano, e aprendeu a tocar sanfona ainda criança, aos nove anos. Nessa época, começou a se apresentar profissionalmente no interior nordestino, tocando em festas de casamento, batizados e até em circos. Em 1945, com 15 anos, foi a Recife se apresentar em um programa de calouros na Rádio Guararapes. O talento chamou atenção e ele trabalhou em vários programas. Autor dos clássicos “Feira de Mangaio”, “Maria Fulô”, e “João e Maria”, Sivuca lançou mais de 30 discos e se consagrou como um dos grandes músicos brasileiros. Conheça a história do mestre nesta reportagem da Radioagência Nacional, de 2015. Como não poderia deixar de ser, a Rádio Nacional destacou a obra do músico e prestou homenagens a Sivuca em seus programa Memória Musical, veiculado em 2023.

Aniversário da Rádio Nacional

Fechamos a semana com chave de ouro, com o aniversário de 67 anos da Rádio Nacional de Brasília, um dos veículos mais antigos da EBC. A emissora foi lançada em 31 de maio de 1958, antes mesmo da inauguração de Brasília, com o objetivo de informar o país sobre a construção da nova capital. Funcionando tanto na frequência AM (980) quanto na FM (96.1), a rádio oferece informação confiável e entretenimento aos ouvintes não apenas do Distrito Federal, mas de todo país. As faixas musicais trazem gêneros nacionais e prestigiam astros que fazem sucesso na nova MPB e no pop contemporâneo do país, além dos clássicos da música brasileira. Conheça mais sobre a programação da emissora no site da Rádio Nacional. Em 2017, quando a emissora completou 59 anos, o portal da EBC trouxe este conteúdo especial, com a história da criação da rádio, perfil dos ouvintes, a evolução para incorporar novas tecnologias e depoimentos dos funcionários que ajudaram a construir essa história. O aniversário de 64 anos foi destaque da TV Brasil em 2022, nos programas Repórter DF e Repórter São Paulo. Já a comemoração de 65 anos, em 2023, recebeu destaque da Agência Brasil e da Radioagência Nacional.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 25 a 31 de maio de 2025.

Assassinato de George Floyd em Minneapolis, Estados Unidos (5 anos) - o caso gerou revolta social e uma onda de protestos antirracistas e contra a violência policial, primeiro em Minneapolis, depois por diversos outros estados e cidades do país, e pelo mundo Criação do Instituto Soroterápico Federal, atual Fundação Oswaldo Cruz (125 anos) "Extinção do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP (80 anos) - foi instrumento de censura e propaganda do governo durante o Estado Novo" Dia do Orgulho Nerd - iniciativa que defende o direito de toda pessoa em ser um nerd ou um geek e que promove a cultura nerd/geek. A data faz referência ao lançamento do filme "Guerra nas Estrelas" Dia Nacional da Adoção - instituído no Brasil pela Lei nº 10.447, de 9 de maio de 2002 Dia Mundial da África - neste dia, em 1963, foi criada a Organização de Unidade Africana (OUA), na Etiópia, com o objetivo de defender e emancipar o continente africano Dirigível Graf Zeppelin sobrevoa o Rio de Janeiro - procedente da Alemanha, partiu em voo experimental para o Rio de Janeiro, fazendo escalas em Sevilha (Espanha) e Recife (Campo de Jequiá) (95 anos) Morte do compositor, maestro, professor e fagotista gaúcho Antônio de Assis Republicano (65 anos) - autor da orquestração do Hino Nacional Brasileiro e do Hino do Maranhão Nascimento da cantora de jazz tradicional estadunidense Peggy Lee (105 anos) - ao longo de uma carreira de mais de cinco décadas, Peggy gravou mais de 600 canções e chegou a ser comparada às mais importantes cantoras norte-americanas de sua época, como Billie Holiday e Bessie Smith Nascimento do multi-instrumentista, maestro, arranjador, compositor, orquestrador e cantor paraibano Severino Dias de Oliveira, o Sivuca (95 anos) Dia Nacional de Combate ao Glaucoma - comemorado no Brasil, conforme Lei n° 10.456 de 13 de maio de 2002, para alertar sobre essa doença silenciosa Dia Nacional da Mata Atlântica - a data homenageia a "Carta de São Vicente", escrita em 1560 pelo Padre Anchieta e objetiva conscientizar a população para a conservação, recuperação e uso sustentável da Mata Atlântica Criação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a Uesb (45 anos) Dia Mundial do Desafio - celebrado na última quarta-feira do mês de maio. Originalmente, o Challenge Day foi criado no começo da década de 1980, no Canadá. É um workshop interativo com duração de um dia, uma ferramenta para incentivar a prática de exercícios e esportes. Em dezenas de países passou a ser mais um instrumento antibullying nas escolas, pela integração de professores e alunos que competem juntos. Com o passar dos anos, o espírito desse dia se consolidou e se espalhou por todo o mundo Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher Dia Internacional do Brincar Tragédia no Estádio Heysel, no final da Taça dos Campeões Europeus entre Liverpool e Juventus, quando 39 torcedores morreram e centenas ficaram feridos quando um muro de contenção caiu (40 anos) Dia Internacional das Forças de Paz da ONU Dia do Geógrafo Dia da Mulher Militar – data comemorada mundialmente em homenagem a Joana d'Arc, que foi queimada viva pelos ingleses em 30 de maio de 1431 Nascimento, em 1876, de Mikhail Bakunin, escritor e ativista anarquista russo Início da Copa do Mundo no México (55 anos) Dia Mundial sem Tabaco - comemoração instituída pela OMS Inauguração da Catedral Metropolitana de Brasília (55 anos) Inauguração da Rádio Nacional de Brasília (67 anos)

