Liv Strömquist vem ao Brasil para participar da Flip 2025

Liv Strömquist, quadrinista e autora sueca, virá ao Brasil para a Flip (Festa Literária Internacional de Paraty) 2025. O evento acontece entre os dias 30 julho e 3 de agosto em Paraty, no Rio.

Ana Lima Cecílio, curadora da Flip, diz que a autora sueca "inventou uma espécie de ensaio em quadrinhos". A escritora publicou quatro livros no Brasil, pela Companhia das Letras: A Origem do Mundo (2018), A Rosa Mais Vermelha Desabrocha (2021), Na Sala dos Espelhos (2023) e A Astrologia (2025).

"Atenta às questões contemporâneas mais importantes - a hiperconectividade, o feminismo, as relações amorosas -, Liv Strömquist é um poço de referências na história do pensamento e pode contribuir e muito com qualquer debate crucial hoje. Além disso, a inovação da forma é algo que interessa à Flip", diz a curadora.

Com 40 mil exemplares vendidos na Suécia e edições em diversos países, A Origem do Mundo é a obra mais conhecida de Liv Strömquist. Nela, a autora relata uma história cultural da vagina e discute como a percepção da sexualidade feminina foi se alterando.

O livro resgata, com humor afiado, a história da mulher e de seu corpo, que vai da culpa por ter mordido o fruto proibido, que manteve os portões do Paraíso fechados, até os embates políticos e sociais dos dias de hoje. O texto foi levado ao teatro no Brasil em 2017, em peça protagonizada pela atriz Mariana Senne.

A Flip já confirmou também a presença de Dahlia de la Cerda, Dolores Reyes, María Negroni, Sandro Veronesi, Rosa Montero, Sergio Vaz, Lilian Sais, Lilia Guerra e Alice Ruiz.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.