Beth Carvalho é homenageada no programa Samba na Gamboa, da TV Brasil

No mês em que a saudosa cantora e compositora Beth Carvalho completaria 79 anos de idade, no último dia 5, o programa Samba na Gamboa destaca o legado da artista com repertório de clássicos da vasta obra da homenageada na edição inédita deste domingo (25), às 13h, na

Para celebrar a data, a apresentadora Teresa Cristina recebe duas cantoras da nova geração, Marcelle Motta e Nina Rosa. Elas recordam histórias da Madrinha do Samba e conversam sobre a importância da diva que reverenciou os bambas, inspirou novos talentos e abriu portas para muitos artistas.

Anfitriã e convidadas cantam sucessos eternizados na interpretação de Beth Carvalho como Andança, Saudade Louca, Água de Chuva no Mar, Vou Festejar, Ainda é Tempo pra ser Feliz e Samba de Arerê.

Beth Carvalho cantou as músicas que foram a trilha sonora do povo brasileiro. Revolucionária, ela liderou o movimento do pagode nos anos 1970 e ao mesmo tempo resgatou a obra de bambas da velha guarda como Cartola e Nelson Cavaquinho.

Assim como Beth Carvalho, as duas convidadas buscam beber na fonte do gênero e frequentam as rodas de samba que são o espaço característico da boêmia para a expressão dessa cultura tão popular nas ruas do Rio de Janeiro.

"A Beth Carvalho é uma autêntica sambista. Além de ser uma grande cantora, ela frequentava as rodas de samba. Você ficar em roda, com os músicos, sentindo o clima, e não distante, no palco, sentir o calor do público, isso faz toda a diferença. É importante para ser uma grande intérprete como ela foi", afirma Nina Rosa. "Ela valorizava as tradições e aquela manifestação era a expressão disso", completa Marcelle Motta.

Personalidade da cena cultural carioca e ícone do samba no país, Beth Carvalho morreu em 19 de abril de 2019, aos 72 anos de idade, no Rio de Janeiro. Torcedora fanática do Botafogo, a Madrinha do Samba deixou um legado que se renova com as novas gerações de sambistas.

Sobre o programa

A nova temporada do Samba na Gamboa que marca a estreia de Teresa Cristina como apresentadora do programa da TV Brasil foi gravada no Teatro Ruth de Souza, no Parque Glória Maria, em Santa Teresa. O palco para conversas embaladas por hits é um cenário colorido que evoca uma praça na Gamboa - bairro histórico da zona portuária da capital carioca. A presença de plateia é outro destaque da atração.

Cantora e compositora de mão cheia, a diva também tem se revelado uma ótima entrevistadora. Teresa Cristina conduz os papos com muita graça, informação, e, principalmente, emoção.

Com novo cenário, pacote gráfico e a trilha sonora de abertura repaginados, o Samba na Gamboa tem janela semanal, aos domingos, às 13h, na programação da TV Brasil, e horário alternativo aos sábados, às 23h.

O público pode curtir os conteúdos exclusivos no app TV Brasil Play e no YouTube da emissora. As edições também ganham espaço nas ondas da Rádio Nacional aos sábados, ao meio-dia, para toda a rede.

Com direção de Shirlene Paixão, a nova temporada do programa, que marca a volta das edições inéditas do Samba na Gamboa, tem roteiro e pesquisa do jornalista Leonardo Bruno, profundo conhecedor do gênero.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.