Após fala polêmica, vereadora de SP associa pessoa negra a 'sapatos baratos'

A vereadora de São Paulo Cris Monteiro (Novo), alvo na Corregedoria na Câmara paulistana por suposto racismo ao dizer que "uma mulher branca, bonita e rica incomoda", associou pessoas negras a "sapatos baratos".

Em 29 de abril, durante votação sobre o reajuste aos servidores municipais da capital paulista, Cris Monteiro provocou os sindicalistas presentes na sessão. "Quando vem uma mulher branca aqui, falar a verdade para vocês, vocês ficam todos nervosos. Porque uma mulher branca, bonita e rica incomoda muito vocês", disse a vereadora.

A vereadora Luana Alves (PSOL) definiu a fala como racista e acionou a Corregedoria da Casa por suposto racismo e quebra de decoro parlamentar.

Horas depois, em uma roda de conversa com mulheres da Federação Israelita do Estado de São Paulo, Cris Monteiro contextualizou o comentário. Ao fazê-lo, relacionou uma pessoa negra a "sapatos baratos".

Segundo a vereadora do Novo, em uma sessão anterior, uma vereadora negra havia subido na tribuna para rebatê-la sobre a desapropriação da Favela do Moinho.

Cris referia-se à sessão de 23 de abril, quando subiu à tribuna, chamou a comunidade de "quartel-general do crime" e foi rebatida por Keit Lima (PSOL). "Eu convido a vereadora Cris Monteiro para ir com seu sapato caro até a Favela do Moinho comigo, porque acho que falta conhecimento da realidade das pessoas pobres, periféricas e faveladas", disse Keit.

Cris definiu a fala de Keit como preconceituosa. "Vocês imaginem se eu chego lá e falo: eu quero convidar a vereadora preta para visitar a Faria Lima com seus sapatos baratos", disse a vereadora do Novo.

Nesta sexta-feira, 23, Luana Alves voltou a criticar Cris Monteiro. Segundo Luana, o comentário "mostra como essa vereadora não se arrependeu de ter dito uma frase racista. Pelo contrário, debochou e deu risada, reforçando um estereótipo contra nós, pessoas negras".

Em nota, Cris disse repudiar "tentativas de lhe atribuir falas racistas". A equipe de Luana Alves informou que o gabinete não acionou a Corregedoria da Casa novamente, pois a representação pelo comentário "branca incomoda" ainda está em tramitação.