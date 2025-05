Cabo da PM é morto a tiro em Cubatão; suspeito foi preso quando fugia para o Paraguai

Um cabo da Polícia Militar (PM) de São Paulo foi baleado e morto quando fazia um patrulhamento, no final da noite de sexta-feira, 23, na Comunidade da Vila Esperança, em Cubatão, no litoral paulista.

Na noite de sábado, 24, o secretário da Segurança Pública, Gulherme Derrite, anunciou a prisão de um suspeito do crime. O homem preso já respondia por outro homicídio e tentava fugir para o Paraguai. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito.

O cabo Júlio César da Silva Costa fazia parte de uma equipe da 4.a Companhia do 21º Batalhão da Polícia Militar, acionada por uma empresa de segurança para averiguar um grupo de suspeitos que se abrigava em um matagal, próximo à Avenida Principal, em Cubatão. Ele conduzia a viatura, que foi recebida a tiros. Costa foi atingido na cabeça. Levado para o Pronto Socorro da cidade, o agente não resistiu.

Na manhã de sábado, 24, o secretário postou condolências à família do policial, "brutalmente atacado por criminosos em Cubatão" Ele disse que, de imediato, determinou reforço policial na região e uma operação de inteligência para "caçar" o responsável. "Não vamos descansar até capturá-lo", escreveu.

No final da noite, o secretário publicou uma nova nota informando sobre a prisão do suspeito. "Em menos de 24 horas a pronta resposta foi dada e um criminoso que já responde por outro homicídio está atrás das grades. Mais um exemplo de que a reincidência tira vidas. Nossos sentimentos aos familiares e a certeza de que nenhum ataque às nossas polícias ficará impune."

O suspeito, identificado como Bruno Rafael Bezerra de Lima, foi preso quando fugia em um veículo de aplicativo para o Paraguai, segundo a polícia. O carro foi abordado na rodovia Castello Branco, sentido interior, na altura do km 143, em Cesário Lange. O motorista disse aos policiais que foi contratado por R$ 3 mil para levar o homem até Foz do Iguaçu, no Paraná, na fronteira com o país vizinho.

O motorista também foi preso, suspeito de dar fuga ao criminoso. Os dois foram levados para a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itapetininga, onde seriam apresentados à justiça neste domingo, 25. O carro foi apreendido e R$ 1,9 mil que estavam no veículo foram recolhidos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o suspeito do crime confessou ter atirado no policial. Ele vai permanecer preso porque já era procurado pelo outro homicídio, cometido em 2021. O caso foi registrado como captura de procurado, homicídio e definição de organização criminosa na DIG de Itapetininga.

A Polícia Militar divulgou nota de pesar pelo falecimento do Cabo PM Júlio César da Silva Costa. "O Cabo PM Júlio, que integrava as fileiras da PM com honra e dedicação, tinha 43 anos e deixa esposa e um filho de 12 anos. Sua bravura, profissionalismo e compromisso com a missão jamais serão esquecidos", diz, em seu canal oficial.