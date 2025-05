Após discussão, motorista atropela clientes de bar e acaba preso

Rio - Clientes de um bar foram atropelados após uma discussão, na noite deste domingo (25), na Rua Alice, esquina com a Rua das Laranjeiras, na Zona Sul. As vítimas estavam nas mesas do estabelecimento, na calçada, no momento em que o motorista as atingiu de propósito. O condutor chegou a fugir, mas foi preso pela Polícia Militar logo depois.

Segundo testemunhas, o homem ameaçou as pessoas no local durante uma briga. "Eu estava lá! O motoqueiro levou um soco no rosto de um senhor, separaram e ele disse que voltaria. Voltou e atropelou", disse uma testemunha.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel do Humaitá foram acionados às 20h05. No estabelecimento, os militares realizaram o atendimento a uma das vítimas, que teve ferimentos leves e recusou remoção para o hospital.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 2º BPM (Botafogo) realizava policiamento na região quando avistaram um veículo em alta velocidade. Após abordagem, o condutor relatou ter sido agredido em um estabelecimento comercial. Durante os procedimentos, os agentes colheram informações com comerciantes locais, que informaram que um carro com as mesmas características havia atropelado pessoas em um bar nas proximidades.



O motorista foi encaminhado à 12ª DP (Copacabana), onde foi autuado e preso.