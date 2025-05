Tatá Werneck é criticada por doar cestas básicas e rebate: 'doo todos os meses e não divulgo'

Tatá Werneck usou o seu perfil no Instagram neste domingo, 25, para rebater à crítica de um seguidor que ironizou uma doação feita pela humorista ao Retiro dos Artistas. A postagem que deu origem à questão foi feita no perfil da instituição, em foto com o ator Marcos Oliveira (o Beiçola, de A Grande Família) em frente a cestas básicas.

"Tatá Werneck fez essa linda doação de cestas básicas para os nossos artistas residentes! Um gesto de amor e generosidade que aquece o coração e faz toda a diferença por aqui. Gratidão por olhar com tanto afeto para quem dedicou a vida à arte e à cultura do nosso País. Que seu gesto inspire ainda mais pessoas", consta em agradecimento feito pelo Retiro.

Um usuário de Instagram comentou na postagem: "Ganha milhões e doa R$ 500 de cestas básicas [risos]". Tatá Werneck, então, decidiu responder à crítica.

"Eu doo para várias instituições todos os meses, há anos. Nunca divulgo. Só quando aparece um amargo como você", escreveu.