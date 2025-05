Patrícia Poeta apresenta o 'Encontro' após passar por cirurgia no fim de semana

Patrícia Poeta está de volta ao comando do Encontro, mas precisará adotar um ritmo mais tranquilo nos próximos dias. A apresentadora passou por uma cirurgia na madrugada do sábado, 24, para tratar uma sinusite crônica, problema que a acompanhava há anos.

Na abertura do programa desta segunda-feira, 26, a apresentadora explicou ao público que, apesar da liberação médica, precisará pegar leve durante a recuperação. "Começo sentadinha, porque na madrugada de sábado operei uma sinusite crônica, mas o médico me liberou para trabalhar, graças a Deus", contou.

De acordo com ela, a orientação é evitar esforços e movimentos mais intensos. "Hoje eu vou ficar mais calminha. Essa semana também. Mas semana que vem eu volto para o 220 [Volts], plateia", brincou.

No sábado, Patrícia já havia compartilhado detalhes da cirurgia com os seguidores nas redes sociais. Na legenda de uma foto publicada direto do hospital, ela revelou que vinha adiando o procedimento há alguns anos.

"Convivi muitos anos com uma sinusite crônica, cuja indicação era essa cirurgia. Confesso que levei um tempo pra me encorajar a fazê-la", escreveu.

A jornalista também agradeceu à equipe médica que a acompanhou no procedimento e afirmou estar bem. "Agora é me recuperar para, na segunda-feira, estar de volta ao batente. Beijo grande pra todos e bom final de semana", completou na postagem.