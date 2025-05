Séries, filmes, documentários e reality: Netflix anuncia pacote com 10 produções brasileiras

A Netflix anunciou nesta segunda-feira, 26, um pacote com 10 novas produções brasileiras, que incluem séries, filmes, documentários e reality. Todas estão previstas para serem filmadas até o fim deste ano.

Os projetos trazem narrativas variadas que abordam desde eventos históricos e esportivos até temas contemporâneos e culturais, assinados por grandes nomes do audiovisual nacional. Veja a lista completa:

Spin-off de 'Sintonia'

Entre os destaques está o spin-off de Sintonia, que chega agora no formato de filme, focado na trajetória de Nando, um dos protagonistas da série. A produção é da Gullane, com direção de Johnny Araújo.

"Fico muito feliz com a paixão dos fãs pela série. Estou muito animado com esse novo desafio e quero aproveitar essa oportunidade para mostrar o quanto esse personagem ainda tem a dizer", afirma o ator Christian Malheiros, que interpreta Nando.

'Brasil 70 - A Saga do Tri'

Outro projeto de peso é Brasil 70 - A Saga do Tri, minissérie da O2 Filmes que revive a campanha histórica da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970. A produção, dirigida por Pedro e Paulo Morelli, aposta em efeitos visuais para colocar o público dentro dos campos, acompanhando jogadas icônicas do time.

Documentário sobre Ronaldinho Gaúcho

O futebol também é tema de dois documentários. O primeiro foca em Ronaldinho Gaúcho, revelando histórias pouco conhecidas da vida do jogador, com tom leve e bem-humorado. A direção é de Luis Ara, que define o projeto como "tão aleatório e divertido quanto nosso personagem".

Documentário sobre Santos, seus bastidores e a volta de Neymar

O segundo documentário acompanha os bastidores do Santos Futebol Clube em um dos momentos mais delicados da sua história. A produção, que ainda não tem título divulgado, traz os desafios do clube após a morte de Pelé, o rebaixamento inédito e o retorno à primeira divisão além do desafio de Neymar Jr. em auxiliar o time a retomar seu prestígio.

'Emergência Radioativa'

O público também poderá acompanhar, pela primeira vez, Emergência Radioativa, uma série de ficção sobre o maior desastre radioativo da história do Brasil. A produção narra os acontecimentos do acidente com o Césio-137 em Goiânia, em 1987.

Criada por Gustavo Lipsztein, dirigida por Fernando Coimbra e produzida pela Gullane, a trama traz a perspectiva de físicos, médicos e vítimas, que correram contra o tempo para salvar milhares de vidas.

'Fúria'

Outra novidade no catálogo é Fúria, série que mergulha no universo do MMA. Criada por Igor Verde e Gustavo Bragança, com direção de José Henrique Fonseca, a produção acompanha a trajetória de um jovem lutador em busca da própria identidade. As cenas de luta contam com a preparação e coreografia do renomado Peter Lee Thomas, conhecido por trabalhos internacionais.

'Meu Namorado Coreano'

Entre os realities, destaque para Meu Namorado Coreano, que acompanha cinco brasileiras vivendo relacionamentos com coreanos e encarando os desafios das diferenças culturais. Gravado em Seul, capital da Coreia do Sul, o programa reflete o crescente interesse dos brasileiros tanto pela cultura sul-coreana quanto por realities de relacionamentos.

'Fazenda Colonial'

A Netflix também investe em seu primeiro filme brasileiro de terror. Fazenda Colonial acompanha um grupo de amigos que viaja até uma antiga fazenda, onde se depara com eventos sinistros ligados ao passado do País. Dirigido por Marcela Mariz e Renata di Carmo, o longa mistura terror e crítica social, trazendo à tona temas como racismo, escravidão e heranças do período colonial.

'Tudo Por Um Crime'

Outro filme que promete gerar debates é Tudo Por Um Crime, thriller baseado no caso Elize Matsunaga. Com direção de Vellas e roteiro de Raphael Montes, a produção mergulha nas tensões de classe, ambição e violência, oferecendo um olhar profundo sobre um dos crimes mais emblemáticos do Brasil.

'Marcha das Onças'

Fechando a lista, a Netflix lança seu primeiro documentário de natureza produzido na América Latina. Marcha das Onças acompanha, com imagens inéditas e tecnologia de ponta, a vida de três onças-pintadas no Pantanal, desde a infância até a vida adulta, revelando os desafios de sobrevivência da espécie e os impactos ambientais da ação humana na região.

"Essas dez novas histórias são um panorama diverso da produção nacional, com projetos que refletem a nossa potência criativa e a pluralidade da cultura brasileira", resume Elisabetta Zenatti, vice-presidente de Conteúdo da Netflix no Brasil.