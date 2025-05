'Bobbie Goods', fenômeno dos livros de colorir, ganha evento com oficinas de desenho em SP

O fenômeno dos livros de colorir fofinhos, encabeçado pelo sucesso da coleção Bobbie Goods, está saindo do TikTok para o mundo real: no próximo fim de semana, 31 de maio e 1º de junho, o Shopping Metrô Boulevard Tatuapé, na zona leste de São Paulo, recebe um evento dedicado ao hobby.

Batizada de 1º Encontro de Bobbie Goods, a atração funcionará das 14h às 18h e contará com oficinas gratuitas de desenho.

Os participantes poderão aprender, ao vivo, técnicas e efeitos como sombreamento, degradê e combinação de cores - como aqueles ensinados em tutoriais que acumulam milhares de visualizações nas redes sociais de vídeo. Imagens de colorir serão disponibilizadas para aqueles que não possuírem os livros.

Os livros de colorir com figuras fofinhas de animais viraram febre no Brasil entre públicos de diferentes idades. Além do TikTok, eles têm dominado as listas de mais vendidos no País, com destaque para a coleção Bobbie Goods, criação da artista americana Abbie Goveia, publicada no Brasil pela HarperCollins.

Encontro de Bobbie Goods no Complexo Tatuapé

Quando: 31/05 e 01/06, das 14h às 18h

Onde: Piso Térreo do Shopping Metrô Boulevard Tatuapé - Rua Gonçalves Crespo e Rua Tuiuti, Tatuapé, São Paulo

Evento gratuito