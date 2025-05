Servidor da Abin diz ao STF que Ramagem tinha sala no Planalto

O servidor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Cristian Schneider afirmou nesta segunda-feira (26) ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o ex-diretor do órgão Alexandre Ramagem tinha uma sala no Palácio do Planalto e despachava diretamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O servidor prestou depoimento por videoconferência como testemunha de defesa do general de Exército Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) durante o governo Bolsonaro e um dos réus do núcleo 1 da trama golpista. Durante o governo Bolsonaro, a Abin estava subordinada ao GSI.

Durante a oitiva, o servidor confirmou que Ramagem fazia reuniões com o ex-presidente por ser uma indicação de Bolsonaro, e não de Heleno, a quem a Abin estava subordinada.

“O ex-diretor tinha uma sala no Palácio do Planalto e tinha reuniões com o presidente da República", afirmou.

Perguntado se a situação era comum, o servidor disse que considera inédito o diretor da Abin ter uma sala no Planalto.

“Na verdade, pela minha experiência, a primeira vez que a Abin teve sala no Palácio do Planalto foi no governo Bolsonaro. Nos governos anteriores, não era a prática”, completou.

Além de Bolsonaro, Ramagem é um dos réus da trama golpista. O ex-diretor é acusado de usar a estrutura do órgão para espionar ilegalmente desafetos do ex-presidente.

Depoimentos

Entre os dias 19 de maio e 2 de junho, serão ouvidas testemunhas indicadas pela acusação e as defesas dos acusados.

Após os depoimentos das testemunhas, Bolsonaro e os demais réus serão convocados para o interrogatório. A data ainda não foi definida.

Núcleo 1

Os oito réus compõem o chamado núcleo crucial do golpe, o núcleo 1, e tiveram a denúncia aceita por unanimidade pela Primeira Turma do STF em 26 de março. São eles: