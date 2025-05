Especialista em Shakespeare e Rodrigo Lacerda disputam vaga na Academia Brasileira de Letras

A Academia Brasileira de Letras (ABL) decidirá na quinta-feira, 29, o sucessor da Cadeira n° 26, que pertenceu ao advogado e jornalista Marcos Vilaça, morto em 29 de março, aos 85 anos. Vilaça ocupava a vaga de imortal desde 1985. A eleição será realizada a partir das 16h no Petit Trianon, sede da ABL, no Rio de Janeiro.

Conforme divulgado pela instituição, estão inscritos cinco nomes. O advogado, escritor e professor universitário José Roberto de Castro Neves e o escritor, editor, tradutor e historiador Rodrigo Lacerda são os favoritos na disputa pela vaga. Completam a lista Diego Mendes Sousa, Sivaldo Venerando do Nascimento e Evandro Aléssio Rodrigues Pereira.

O advogado e escritor José Roberto de Castro Neves é mestre em Direito pela Universidade de Cambridge, doutor em Direito Civil pela UERJ e professor universitário da PUC e da FGV. É membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas.

Maior colecionador de William Shakespeare do Brasil, já publicou três livros sobre o dramaturgo, sendo o mais recente Shakespeare Ontem, Hoje e Amanhã, e Amanhã, e Amanhã. É também autor de Como Os Advogados Salvaram o Mundo e Os Grandes Julgamentos da História.

O escritor, editor e tradutor Rodrigo Lacerda é historiador e doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP. Traduziu para o português autores como William Faulkner e Alexandre Dumas, e trabalhou em importantes editoras do País, entre elas Nova Fronteira, Cosac & Naify e Record. Atualmente, é membro do conselho editorial da Zahar.

Neto do jornalista e ex-deputado Carlos Lacerda e filho do editor Sebastião Lacerda, ele seguiu a tradição literária da família e começou a carreira aos 17 anos. Já publicou diversos livros, entre romances, contos, crônicas e títulos infantojuvenis. Reserva Natural, sua obra mais recente, é uma seleção de contos que nasceu a partir da observação do comportamento dos animais.

Na semana passada, a ABL elegeu o crítico literário e professor Paulo Henriques Britto à vaga deixada pela acadêmica e escritora Heloisa Teixeira, morta em março. Em abril, a jornalista e escritora Míriam Leitão foi eleita para a cadeira que pertenceu ao cineasta Cacá Diegues, morto em fevereiro.

Outra eleição deve ser realizada em breve para a vaga que pertenceu ao gramático Evanildo Bechara, morto aos 97 anos na última quinta-feira, 22.