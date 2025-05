Homem disfarçado de funcionário furta 22 kg de carnes de supermercado e acaba preso

Rio - Um criminoso foi preso em flagrante depois de ter furtado 22 kg de carne de um supermercado em Copacabana, na Zona Sul, neste sábado (24). Para cometer o crime, Arão Rogério se identificou como um promotor de vendas e, usando uma toca de proteção e uma caixa de papelão, foi até o setor de açougue e levou as diversas peças do produto que, somadas, foram avaliadas em mais de R$ 1 mil.

Segundo a Civil, o bandido tentou sair pela porta da frente, percorrendo um longo caminho no interior do estabelecimento. A cena chamou a atenção de funcionários do mercado, que acionaram a polícia.

Ao chegarem à cena do crime, os agentes da 12ª DP (Copacabana) viram o homem "descontrolado e agressivo", tentando ser contido por guardas municipais. Os policiais precisaram usar a força física para conseguir prender Arão pelo crime de roubo impróprio.

fotogaleria

Ao abrirem a ficha do bandido, a Civil identificou que ele era procurado desde março deste ano, quando furtou um caminhão de entrega de carnes em Copacabana. Neste dia, o homem subtraiu os produtos, fazendo com que o motorista do caminhão também cometesse o crime de falsa comunicação, alegando ser vítima de roubo de carga para não pagar pelas mercadorias que estavam sob sua responsabilidade.



Arão Batista tem uma ficha criminal extensa com dez passagens pela polícia. Na última quinta-feira (22), ele teria furtado uma bicicleta em uma loja na Tijuca, Zona Norte do Rio. A lista de crimes praticados é longa e inclui difamação, estelionato, exercício arbitrário das próprias razões, diversos furtos a estabelecimentos comerciais, um furto de celular, injúria e vias de fato.



Ele já havia sido preso em flagrante em 2018, 2023, 2024 e em 2025. No entanto, em todas essas ocasiões, foi posto em liberdade após audiência de custódia. Ao abrirem a ficha do bandido, a Civil identificou que ele era procurado desde março deste ano, quando furtou um caminhão de entrega de carnes em Copacabana. Neste dia, o homem subtraiu os produtos, fazendo com que o motorista do caminhão também cometesse o crime de falsa comunicação, alegando ser vítima de roubo de carga para não pagar pelas mercadorias que estavam sob sua responsabilidade.Arão Batista tem uma ficha criminal extensa com dez passagens pela polícia. Na última quinta-feira (22), ele teria furtado uma bicicleta em uma loja na Tijuca, Zona Norte do Rio. A lista de crimes praticados é longa e inclui difamação, estelionato, exercício arbitrário das próprias razões, diversos furtos a estabelecimentos comerciais, um furto de celular, injúria e vias de fato.Ele já havia sido preso em flagrante em 2018, 2023, 2024 e em 2025. No entanto, em todas essas ocasiões, foi posto em liberdade após audiência de custódia.

O homem foi encaminhado para o sistema prisional, onde aguarda novo julgamento.