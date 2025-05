Mulher é presa em veículo de aplicativo levando drogas

Rio - Uma mulher foi presa dentro de um veículo de serviço de aplicativo transportando drogas, neste domingo (25), em Inhaúma, na Zona Norte. A prisão da passageira foi feita durante uma abordagem realizada pelos agentes do 3º BPM (Méier).



A suspeita foi detida na Estrada Adhemar Bebiano enquanto se encaminhava para a Rodoviária do Rio. O material ilícito foi encontrado dentro de uma mala e, segundo ela, as drogas seriam levadas para a cidade de Ilhéus, na Bahia. O caso foi registrado na 44ª DP (Inhaúma).