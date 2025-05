Pastoral do Menor comemora 40 anos com concerto no Theatro Municipal

A Pastoral do Menor, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, celebra nesta terça-feira (27) 40 anos de assistência gratuita a crianças e adolescentes com o concerto Respeito, apresentado pela Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem, no Theatro Municipal do Rio, com classificação livre.

O repertório terá obras de Johann Sebastian Bach, Johann Christian Bach, Elodie Bouny, Heitor Villa-Lobos, Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart e Giuseppe Verdi, sob a regência do maestro Anderson Alves. Os ingressos, a preços populares, variam de R$ 5 a R$ 30 e podem ser adquiridos na plataforma Fever.

A Pastoral do Menor do Rio de Janeiro atua desde 1984, desenvolvendo atividades socioeducativas com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, por meio do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, apoio pedagógico, cultura digital, esporte e lazer. São mais de 10 mil atendimentos por mês, que contribuem para a inserção e permanência das crianças e adolescentes no sistema educacional.

Em quatro décadas, a Pastoral do Menor foi responsável por uma série de conquistas significativas, tanto no campo da assistência social quanto no fortalecimento dos direitos da infância.

Orquestra

Em seu terceiro ano de atividades, a Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem tem a proposta de renovar o cenário musical brasileiro. A iniciativa, retomada em 2023, oferece aos músicos em início de carreira a estrutura necessária para uma experiência completa de formação, combinando aperfeiçoamento técnico, ampliação de repertório e orientação com músicos experientes. Com idades, variando entre 18 e 30 anos, os músicos são selecionados considerando critérios socioeconômicos para promoção da diversidade e inclusão social.