Lula está bem e permanece em repouso no Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanece em repouso, nesta terça-feira (27), no Palácio da Alvorada após apresentar um quadro de vertigem, com diagnóstico de labirintite. Lula cancelou as agendas públicas, mas deve despachar com ministros ao longo do dia, na residência oficial.

Para hoje, estavam previstas reunião do presidente com reitores de instituições federais de ensino, no Palácio do Planalto, e participação no evento de comemoração do Dia do Diplomata, no Itamaraty. Ele será representado, então, por seus ministros e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin.

Na tarde desta segunda-feira (26), Lula realizou exames de imagem e de sangue no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, com resultados dentro da normalidade. Na sequência, ele foi para o Palácio da Alvorada.

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação, ele está medicado desde ontem e acordou bem. Nesta manhã, Lula foi avaliado pela médica da Presidência, Ana Helena Germoglio, que recomendou a continuidade do repouso, já que os sintomas podem levar de 24h a 48h para passar.

Nesta semana, Lula também tem compromissos marcados em Pernambuco, na Paraíba e no Paraná, de entregas do governo federal. A agenda de viagens também está sendo reavaliada.