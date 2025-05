Mostra de Monet terá horário de visitação ampliado no Masp após alta procura do público

O Museu de Arte de São Paulo (Masp) ampliou o horário de visitação após alta procura do público pela mostra A Ecologia de Monet. Em cartaz até 24 de agosto, a exposição conta com 32 telas do impressionista francês Claude Monet (1840-1926), inéditas no Brasil.

A partir desta semana, o museu funcionará em horário estendido às terças, sextas e sábados, das 10h às 22h, com última entrada até às 21h. A entrada continua gratuita às terças, em todo o período, e às sextas a partir das 18h. A mudança vale para os dois prédios do museu e segue até o fim da mostra.

Nos demais dias (quartas, quintas e domingos), o período de abertura foi mantido das 10h às 18h. Os ingressos custam R$ 37 (meia-entrada) e R$ 75 (inteira).

A exposição de Monet levou o Masp a registrar recorde de público para um primeiro fim de semana de abertura: foram 14.300 visitantes na estreia, um aumento de 73% em relação à inauguração de Tarsila Popular, em 2019.