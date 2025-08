Desenvolve RJ chega na Expo VR

Volta Redonda - O Fórum Desenvolvimento e Empreendedorismo RJ, Desenvolve RJ, iniciou sua jornada por diversas cidades fluminenses com uma edição de sucesso em Volta Redonda, ontem (1º). Realizado no Parque de Exposições da Ilha São João, o evento reuniu moradores da região, autoridades, empreendedores e representantes do setor produtivo, com entrada gratuita e ampla programação ao longo do dia. A secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Fernanda Curdi, destacou a importância da iniciativa ao interiorizar os debates.



“Debater o desenvolvimento econômico no interior do estado, em todas as suas regiões, junto a empreendedores e lideranças locais, é fundamental para reduzir desigualdades regionais, diversificar a economia e construir um futuro próspero e equitativo, criando um ambiente favorável para a geração de renda e o bem-estar da população fluminense. Esta é a nossa grande missão”, afirmou.



Realizado pelo jornal O Dia, com patrocínio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, o fórum tem apresentação do programa Desenvolve RJ e propõe um ambiente de diálogo, trocas de experiências e conexão entre empreendedores, representantes do setor produtivo e autoridades. O vice-presidente do Grupo O Dia, Marcos Rezende, ressaltou o papel do jornal na mobilização de iniciativas transformadoras.



“Nosso compromisso é promover conexões que impulsionem o crescimento local. Levar o Fórum a diferentes regiões do estado é uma forma de valorizar o potencial de cada território e estimular soluções concretas para o desenvolvimento”, disse.



A abertura oficial do evento foi seguida do Painel "Futuro Sul-Fluminense", às 11h, que promoveu um importante diálogo sobre os avanços promovidos na região e os caminhos para seu crescimento sustentável.

fotogaleria



"A Expo VR é um evento que vem resgatar a tradição de grandes encontros aqui na Ilha de São João. Reunimos gastronomia, cultura, entretenimento e também uma grande feira de negócios. É muito importante para Volta Redonda, que é um polo da região Sul Fluminense, receber um evento desse porte. Temos orgulho em incluir a Expo VR no calendário de eventos do estado. Isso movimenta a economia local, ativa o setor de eventos e gera empregos. Chegamos cedo e vimos muita gente trabalhando, é gratificante ver um evento dessa qualidade com o apoio do Governo do Estado.", disse Gustavo Tutuca, secretário de Estado de Turismo do RJ



Às 13h30, a influenciadora e empresária Karol Babaderia comandou a palestra "Influência além do like", abordando o impacto do empreendedorismo digital e a importância do posicionamento de marca nas redes sociais para alavancar negócios. "A Expo VR é um evento que vem resgatar a tradição de grandes encontros aqui na Ilha de São João. Reunimos gastronomia, cultura, entretenimento e também uma grande feira de negócios. É muito importante para Volta Redonda, que é um polo da região Sul Fluminense, receber um evento desse porte. Temos orgulho em incluir a Expo VR no calendário de eventos do estado. Isso movimenta a economia local, ativa o setor de eventos e gera empregos. Chegamos cedo e vimos muita gente trabalhando, é gratificante ver um evento dessa qualidade com o apoio do Governo do Estado.", disse Gustavo Tutuca, secretário de Estado de Turismo do RJÀs 13h30, a influenciadora e empresária Karol Babaderia comandou a palestra "Influência além do like", abordando o impacto do empreendedorismo digital e a importância do posicionamento de marca nas redes sociais para alavancar negócios.

fotogaleria



Na sequência, às 14h30, o painel "Engrenagens do Desenvolvimento Sustentável" destacou o potencial do setor metalmecânico e a relevância da diversidade econômica como motor para o desenvolvimento do Sul Fluminense.



O evento também contou com atividades paralelas a partir das 14h30, incluindo a oficina “Primeiros Passos do Empreendedorismo”, voltada exclusivamente para mulheres, além de cadastramento para a Carteira Nacional do Artesão, uma feira de expositores com produtos da economia criativa regional e um workshop de artesanato.



"Estamos aqui mais uma vez com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nossa parceira, promovendo uma oficina voltada ao empreendedorismo feminino. Temos nossa equipe oferecendo mentorias, orientando mulheres sobre como abrir negócios, formalizar a atuação e se tornarem empreendedoras de fato", disse Heloísa Aguiar, secretária de Estado da Mulher do RJ.



Encerrando a programação, foi realizada às 16h uma Rodada de Negócios com sessão de crédito, proporcionando networking e novas oportunidades para empresários da região. Na sequência, às 14h30, o painel "Engrenagens do Desenvolvimento Sustentável" destacou o potencial do setor metalmecânico e a relevância da diversidade econômica como motor para o desenvolvimento do Sul Fluminense.O evento também contou com atividades paralelas a partir das 14h30, incluindo a oficina “Primeiros Passos do Empreendedorismo”, voltada exclusivamente para mulheres, além de cadastramento para a Carteira Nacional do Artesão, uma feira de expositores com produtos da economia criativa regional e um workshop de artesanato."Estamos aqui mais uma vez com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nossa parceira, promovendo uma oficina voltada ao empreendedorismo feminino. Temos nossa equipe oferecendo mentorias, orientando mulheres sobre como abrir negócios, formalizar a atuação e se tornarem empreendedoras de fato", disse Heloísa Aguiar, secretária de Estado da Mulher do RJ.Encerrando a programação, foi realizada às 16h uma Rodada de Negócios com sessão de crédito, proporcionando networking e novas oportunidades para empresários da região.

Economia criativa e artesanato ganham destaque em evento em Volta Redonda



A economia criativa foi uma das protagonistas da programação realizada no Parque de Exposições da Ilha São João, em Volta Redonda. O evento, que reuniu empresários, artesãos e entusiastas do empreendedorismo local, dedicou parte significativa de sua agenda ao fomento da produção artesanal e à valorização dos pequenos negócios culturais da região.



Entre os destaques estiveram o cadastramento para a Carteira Nacional do Artesão, uma iniciativa que garante reconhecimento formal aos trabalhadores do setor, ampliando seu acesso a políticas públicas e oportunidades de comercialização.



"O artesanato está inserido dentro da cadeia produtiva do turismo. Damos prioridade à exibição das peças dos nossos artesãos, que são parte fundamental da economia criativa. Durante muito tempo, o artesanato foi visto apenas como hobby, mas hoje sustenta muitas famílias. "O cadastramento dos artesãos é uma forma de dar dignidade, fortalecer o segmento e garantir que essas pessoas possam continuar levando sustento para seus lares", afirmou Gustavo Tutuca, secretário de Estado de Turismo do RJ.



A programação também contou com uma feira de expositores, onde o público pôde conhecer e adquirir produtos da economia criativa regional, fortalecendo o circuito de consumo consciente e incentivando a geração de renda local.



"O artesanato é isso aqui. Reunião de boas pessoas. Tem esse trabalho lindo aqui do Júlio, nosso amigo, com toda parte do da madeira e trazendo todo aquele brilho com artesanato tem a gente da nossa querida Pinheiral com um trabalho belíssimo em crochê. Além disso, nós temos aqui carpintaria, modelagem, cerâmica. É muita coisa boa no artesanato. Fica o convite", disse coordenador do Programa Estadual de Artesanato do RJ, Marcel Vasconcelos, o “Ceceu”



Outro ponto alto foi o workshop de artesanato, que ofereceu capacitação técnica e troca de experiências entre os participantes, contribuindo para a profissionalização e inovação dos produtos feitos à mão. As ações ocorreram paralelamente a painéis temáticos e rodas de negócios, evidenciando a importância da cultura, da criatividade e do empreendedorismo como eixos estratégicos para o desenvolvimento sustentável do Sul Fluminense.