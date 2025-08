Acidente envolvendo dois carros e uma moto deixa seis feridos na Zona Sul

Rio - Um acidente envolvendo dois carros e uma moto deixou seis pessoas feridas, na madrugada deste sábado (2), na Autoestrada Lagoa-Barra, na altura do Fashion Mall, em São Conrado, na Zona Sul do Rio.



Um dos veículos capotou com a força do impacto. De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel da Gávea foram acionados às 4h25 para a ocorrência.

No local, encontraram seis vítimas, sendo uma em estado grave, uma com ferimentos moderados e quatro, leves. Elas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, também na Zona Sul.



Devido ao acidente, a via chegou a ser interditada nos dois sentidos. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o desvio estava sendo feito pela orla de São Conrado e Avenida Niemeyer.



Por volta das 6h56, as pistas foram liberadas em ambos os sentidos. CET-Rio e a Comlurb estiveram no local.