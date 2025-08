Intenso tiroteio provoca pânico entre moradores de Niterói

Rio - Um intenso tiroteio entre policiais militares e criminosos causou pânico entre moradores, na noite desta sexta-feira (1°), e culminou no sequestro de dois ônibus em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.



De acordo com a PM, agentes do 12º BPM (Niterói) realizaram uma operação na Comunidade Nova Brasília, no bairro Engenhoca, após uma denúncia de tráfico de drogas.



No local, foram atacados a tiros por criminosos, reagiram e houve confronto. Moradores registraram a intensa troca de tiros nas redes sociais. Veja:

TIROTEIO EM NOVA BRASÍLIA, NITERÓI RJ. pic.twitter.com/8mXAV1po6H — Popular News (@PopularNewsBR) August 1, 2025

Para evitar o avanço dos agentes, os bandidos sequestraram dois ônibus para interditar, em pontos distintos, a Rua Dr. March, no Tenente Jardim, bloqueando o acesso ao bairro.

De acordo com relatos de moradores, a Avenida Professor João Brasil, um dos principais acessos à Nova Brasília na Engenhoca, também foi fechada por criminosos com uso de barricadas.